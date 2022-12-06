Softline провела обследование АРМ Уральского федерального университета и предложила дорожную карту перехода на отечественное ПО

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline обследовал рабочие места сотрудников УрФУ и разработал планкарту внедрения отечественного ПО для университета.

К 2025 г. запланирован переход образовательных учреждений на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. В связи с этим руководство Уральского федерального университета решило изучить рынок российского ПО и понять, какими продуктами отечественных вендоров можно закрыть все потребности сотрудников и учащихся при полном сохранении необходимой функциональности.

Для проведения обследования была привлечена компания Softline. Специалисты исследовали ПО, которое функционирует более чем на 7 тыс. рабочих мест в 11 институтах университета, на которых ведется типичная учебная, научная и административная деятельность. В рамках обследования эксперты Softline выявили все программное обеспечение, которым пользуется заказчик. В соответствии с этим совместно с сотрудниками Дирекции ИТ УрФУ было определено четыре «золотых стандарта»: четыре вида рабочих станций и требования к ним в зависимости от выполняемых задач на этих ПК.

Для обследования ПК вуза использовались автоматизированные способы сбора информация, дальнейший анализ был проведен специалистами Softline вручную. Для правильной расстановки приоритетов и выбора лучших решений эксперты Softline подготовили оценочную модель, которая обосновывала все выводы по продуктам, представленным на рынке отечественного ПО. После этого заказчик получил рекомендации, какие решения российского производства (или же свободное ПО) оптимально подходят для выполнения тех или иных задач.

По итогам проекта была представлена будущая инфраструктура рабочих столов, а также дорожная карта внедрения нового программного обеспечения. Кроме того, Softline проконсультировала заказчика по вопросам, связанным с общим развитием инфраструктуры университета. Специалисты также дали рекомендации по числу необходимого персонала для обеспечения работы будущей инфраструктуры и по обучению инженеров и технической поддержки.

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«ИТ-инфраструктура является критически важным звеном в работе любого современного вуза, в особенности для передового университета региона, которым является УрФУ. Важно уже сейчас проанализировать всю инфраструктуру и внести все необходимые доработки, чтобы отвечать всем требованиям к 2025 г. В этом смысле нельзя не отметить вдумчивый и глубокий взгляд на ИТ представителей вуза, которые понимают необходимость работы на перспективу. Теперь заказчик имеет план перехода, рассчитанный на 2 года, и понимает: что и в какой срок можно реализовать, какой бюджет необходимо на это заложить, какое должно быть ТЗ для исполнителей. Кроме того, с учетом первичной финансовой оценки затрат на проект, университет может оптимально распорядиться имеющимся бюджетом, а также использовать наше заключение для запроса на выделение дополнительных средств для ИТ-развития», – отметил руководитель отдела отраслевого развития и импортозамещения департамента бизнес-консалтинга Softline Павел Пучков.

«Специалисты Softline за короткий срок проделали колоссальную работу. Их экспертиза позволила нам сэкономить время на решении вопроса внедрения российского ПО. Также хочется отметить комплексный подход компании: помимо решения непосредственно стоящей задачи, специалисты подсветили для нас точки роста в техническом обслуживании, аппаратном обеспечении и в направлении информационной безопасности. Softline показала глубокий уровень проработки задачи в максимально короткие сроки реализации проекта», – сказал Роман Агриков, начальник управления поддержки пользователей в УрФУ.