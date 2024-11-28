«РТК-ЦОД» выпустила обновленный сервис BareMetal 2.0 с GPU-картами

Компания «РТК-ЦОД» выпустила обновленный сервис BareMetal 2.0 с GPU-картами.

BareMetal 2.0 — выделенные серверы без виртуализации, предоставляемые в составе «Публичного облака». Это решение обеспечивает максимально эффективное использование вычислительных ресурсов. Доступные конфигурации включают процессоры с частотой 2,6 ГГц и 3,0 ГГц, поддержку до 48 ядер и объем оперативной памяти до 1024 ГБ, а также возможность подключать высокоскоростные сетевые SSD для хранения данных. Для работы с графикой, 3D-моделированием, рендерингом, интенсивными вычислительными задачами теперь можно выбрать сервер с поддержкой GPU-карт — Nvidia L4 24 ГБ, Nvidia RTX A600 48 ГБ, Nvidia A100 80 ГБ.

Кроме того, обновленный сервис позволяет интегрировать физические серверы в единую сеть с виртуальной облачной инфраструктурой. Это дает возможность выстраивать гибридные IaaS-решения для повышения производительности и масштабируемости.

Сервис BareMetal 2.0 идеально подходит для задач, требующих максимальной производительности: от анализа данных и машинного обучения до научных исследований и обработки графики.

Клиентам доступен выделенный менеджер и команда архитекторов, которые помогут адаптировать решение под индивидуальные задачи. Пользователи могут настроить BareMetal 2.0 и другие облачные сервисы «РТК-ЦОД» через единый портал, а также использовать инструменты для удаленного управления.

«Мы обновили сервис BareMetal, сделав его универсальным инструментом для решения самых сложных задач в работе с искусственным интеллектом, графикой и научными вычислениями. Благодаря поддержке современных GPU наши клиенты, теперь смогут более эффективно работать с нейросетями, создавать детализированные 3D-модели, визуализацию, рендеринг и реализовывать множество других сценариев», — отметил заместитель директора по продуктам «РТК-ЦОД» Дмитрий Подшибякин.