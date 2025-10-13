Разделы

«Инферит» представил флагманские серверы для ИИ, Big Data и научных исследований

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представляет линейку производительных серверов. Это еще один шаг на пути к усилению развития продуктов российских производителей и присутствию их на рынке крупных игроков в соответствии со стратегией ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Все серверы (UR2X2G4V1-D24, GR2X2G4V1-D24, UR2X2G4V1-D12, GR2X2G4V1-D12) собраны на базе процессоров Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений для сокетов LGA 4677. Чипы построены на 10-нм архитектуре, поддерживают стандарты PCIe 5.0, DDR5 и ускоряют работу ИИ-алгоритмов с помощью специальных блоков, интегрированных прямо в CPU. Все, что нужно современным бизнесу, науке и продакшну.

На выбор — четыре системы, спроектированные для разных задач.

Inferit UR2X2G4V1-D24 — флагман для комплексных процессорных вычислений, виртуализации, облачных сервисов и работы с большими данными. На борту: до 128 вычислительных ядер и 256 потоков двух процессоров Intel Xeon Scalable, до 8 ТБ оперативной памяти DDR5, два резервируемых блока питания мощностью 1,3 КВт, 24 слота для накопителей.

Inferit GR2X2G4V1-D24 — следующая модель флагманской линии, оптимизированная для широкого профиля задач: развертывание языковых моделей, обучение искусственного интеллекта, 3D-визуализация и 3D-рендеринг, работа с большими данными, комплексные научные вычисления, виртуализация, облачные сервисы. Сервер предлагает: до 128 вычислительных ядер и 256 потоков двух процессоров Intel Xeon Scalable, до 8 ТБ оперативной памяти DDR5, до двух графических карт, два резервируемых блока питания мощностью 2 КВт, 24 слота для накопителей.

Inferit UR2X2G4V1-D12 — комплексные вычисления, виртуализация и облачные сервисы в 2U-формате. До 128 вычислительных ядер и 256 потоков двух процессоров Intel Xeon Scalable, до 8 ТБ оперативной памяти DDR5, два резервируемых блока питания мощностью 1,3 КВт, 12 слотов для накопителей.

Безопасность

Inferit GR2X2G4V1-D12 — формат 2U, комплексные вычисления, виртуализация, облачные сервисы, развертывание языковых моделей, обучение искусственного интеллекта, 3D-визуализация и 3D-рендеринг, научное моделирование. До 128 вычислительных ядер и 256 потоков двух процессоров Intel Xeon Scalable, до 8 ТБ оперативной памяти DDR5, до двух графических карт, два резервируемых блока питания мощностью 2 КВт, 12 слотов для накопителей.

Все системы серии сделаны с фокусом на легкость обслуживания, отказоустойчивость и минимальное время простоя. Каждая модель оснащена быстросъемной системой охлаждения — ее можно заменить «на ходу», без необходимости останавливать сервер. То же касается блоков питания: один резервирует другой, поэтому, если какой-то выходит из строя, вычисления и работа не прекращаются.

Опционально на все оборудование предустанавливается фирменная операционная система «МСВСфера» от «Инферит ОС».

«Мы укрепляем свои позиции на рынке ИТ, развивая линейки собственных продуктов для бизнеса и госсектора. Новая серия серверов — это топовое решение в нашей продуктовой линейке для крупного бизнеса, науки и госучреждений. Конструируя их, мы ориентировались не только на производительность — надежность, масштабируемость и минимум отказов были не меньшими приоритетами. “Инферит” продолжает идти к своей глобальной цели: полный технологический суверенитет», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

