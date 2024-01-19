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Вышел новый релиз UEM SafeMobile 8.2

SafeMobile анонсирует выход нового релиза 8.2. В релизе UEM SafeMobile 8.2 добавлены смарт-группы для клиентских устройств, реализованы функции SafeMobile API для мониторинга и управления устройствами, расширены возможности режима киоска Android и добавлена поддержка Android 13. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

Кроме того, добавлена аутентификация доступа устройств iOS, Android и «Аврора» к серверам управления по клиентским сертификатам (mutual TLS, mTLS). Использование mTLS является обязательным. Также реализована возможность сохранить порядок и ширину отображаемых колонок в главном окне АРМ Администратора.

Автоматизированы выпуск и доставка клиентских сертификатов для Android приложений. Разработчики добавили новые параметры инвентаризации устройств Android и iOS, а для мобильных устройств на базе «ОС Аврора» стало доступно дистанционное обновление и доставка мобильным приложениям конфигурационных файлов.

С полным списком изменений в UEM SafeMobile 8.2 и документации можно ознакомиться на сайте компании.

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