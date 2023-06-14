«Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile

«Рив гош» внедрила отечественную платформу управления мобильными устройствами UEM SafeMobile вместо зарубежного MDM, прекратившего обслуживание на территории России. Это позволило реализовать программу импортозамещения российского ритейлера.

Оказавшись без инструментов управления и контроля мобильных устройств, для исключения репутационных и финансовых рисков, «Рив гош» было принято решение о срочной замене зарубежного MDM на российский.

Основные требования к системе управления мобильными устройствами «Рив гош» включают удаленное управление широким парком различных мобильных устройств для централизованной установки и обновления корпоративных приложений, мониторинг местоположения устройств, предоставление сотрудникам доступа только к тем приложениям и сервисам, которые необходимы для работы.

«Мультиплатформа UEM SafeMobile обеспечила нам возможность в кратчайшие сроки взять под контроль корпоративные мобильные устройства торговой сети, обеспечила бесперебойность работы процессов, предотвратила возможные убытки, связанные с прекращением обслуживания зарубежного сервиса. Также, благодаря открытой интеграционной политике вендора нам удалось в кратчайшие сроки осуществить интеграцию с системой учета и инвентаризации корпоративного оборудования (CMDB)», — отметил Андрей Шкатов, руководитель управления по инфраструктуре ИТ группы компаний «Рив гош».

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Директор по развитию SafeMobile Олег Ассур сказал: «UEM SafeMobile в настоящее время активно развивается. Наше решение удовлетворяет потребности современного бизнеса, использующего мобильные устройства в своих бизнес процессах. UEM SafeMobile обеспечивает решение целого комплекса задач централизованного управления мобильными устройствами и приложениями, позволяет удаленно с консоли проводить инвентаризацию, настраивать политики безопасности в одно касание. Мы рады, что теперь наш продукт оценили и в сфере розничной торговли».