SafeMobile представляет новый мажорный релиз UEM-платформы

SafeMobile анонсирует выход нового мажорного релиза - SM 14.0. В релизе UEM SafeMobile 14.0 добавлены режим Single App киоска для Android и функция автоматического отключения неиспользуемых устройств. Расширен набор инструментов для удаленного управления экраном: появились возможность скопировать на устройство информацию из буфера обмена администратора, доступ к устройству в режиме только на чтение и настройка качества трансляции. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

Другие изменения в новом релизе

Локальные группы устройств: устройства можно объединить в группы с помощью меток, и метки сохранятся при повторной регистрации устройства. Локальные группы сотрудников: админ может локально в SafeMobile создать свою группу для назначения приложений или профилей.

Новые параметры инвентаризации: детальная информация о прошивке устройства, IMEI второго слота для SIM-карты и др. Настройка QR-кодов для регистрации Android устройств: в QR-код можно добавить информацию о Wi-Fi сети для подключения устройства или настроить регистрацию по мобильному интернету.

Ограничение числа действий администратора в АРМ или по API в единицу времени: теперь админ не сможет по ошибке отключить все устройства сразу или отправить 1000 уведомлений одному пользователю. Доставка клиентских сертификатов на iOS: сертификаты можно использовать только во встроенном браузере Safari.

SM 14.0 доступен на портале технической поддержки.