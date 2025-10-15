Разделы

ПО Софт
|

SafeMobile представляет новый мажорный релиз UEM-платформы

SafeMobile анонсирует выход нового мажорного релиза - SM 14.0. В релизе UEM SafeMobile 14.0 добавлены режим Single App киоска для Android и функция автоматического отключения неиспользуемых устройств. Расширен набор инструментов для удаленного управления экраном: появились возможность скопировать на устройство информацию из буфера обмена администратора, доступ к устройству в режиме только на чтение и настройка качества трансляции. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

Другие изменения в новом релизе

Локальные группы устройств: устройства можно объединить в группы с помощью меток, и метки сохранятся при повторной регистрации устройства. Локальные группы сотрудников: админ может локально в SafeMobile создать свою группу для назначения приложений или профилей.

Новые параметры инвентаризации: детальная информация о прошивке устройства, IMEI второго слота для SIM-карты и др. Настройка QR-кодов для регистрации Android устройств: в QR-код можно добавить информацию о Wi-Fi сети для подключения устройства или настроить регистрацию по мобильному интернету.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Ограничение числа действий администратора в АРМ или по API в единицу времени: теперь админ не сможет по ошибке отключить все устройства сразу или отправить 1000 уведомлений одному пользователю. Доставка клиентских сертификатов на iOS: сертификаты можно использовать только во встроенном браузере Safari.

SM 14.0 доступен на портале технической поддержки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?

«На зарплаты разнорабочих»: В Россию рвутся программисты из Вьетнама, Индии и Кубы

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще