Разделы

Цифровизация
|

SafeMobile представила версию SM16.0: больше контроля над мобильной инфраструктурой и меньше ручных операций

UEM SafeMobile представила новую версию платформы управления корпоративными мобильными устройствами SM16.0, в которой реализована возможность удалённого управления устройствами без участия пользователя, функционального лицензирования и новых механизмов управления устройствами на базе Android и ОС «Аврора».

Одним из ключевых нововведений стала возможность удаленного управления устройствами без подтверждения со стороны пользователя при наличии соответствующих полномочий у администратора. Это позволяет ИТ-службам быстрее реагировать на инциденты, сокращать время устранения проблем и снижать зависимость от действий сотрудников.

В SM16.0 также реализована полная поддержка AppConfig, что дает возможность централизованно управлять параметрами корпоративных приложений независимо от их типа. Дополнительно платформа получила поддержку OEMConfig-плагинов, включая Samsung Knox Service Plugin.

Ещё одно важное изменение — push-уведомления приложениям без использования Google FCM через SDK SafeMobile.

В новой версии обновлённый интерфейс администратора стал основным: он загружается до двух раз быстрее, сохраняет пользовательские настройки таблиц между сессиями, открывает последний используемый раздел после обновления страницы и обеспечивает более удобную навигацию за счёт отдельных URL для каждого раздела системы.

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса
Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса безопасность

Релиз SM16.0 включает и ряд дополнительных улучшений, среди которых функциональное лицензирование отдельных возможностей платформы, новые инструменты SMAPI для автоматизации процессов управления устройствами, расширение интеграционных возможностей с Active Directory и LDAP, а также развитие средств управления устройствами на базе Android и российской мобильной ОС «Аврора».

Для Android-устройств появились новые механизмы управления приложениями, отображение статуса установки программ, возможность плановой перезагрузки устройств и дополнительные настройки корпоративного режима использования. Для устройств на ОС «Аврора» расширены политики безопасности, улучшены возможности мониторинга и управления устройствами.

Документация релиза SM16.0 опубликована на сайте SafeMobile.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка 15 крупнейших игроков ИИ-рынка за год выросла почти в два раза

ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще