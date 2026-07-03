SafeMobile представила версию SM16.0: больше контроля над мобильной инфраструктурой и меньше ручных операций

UEM SafeMobile представила новую версию платформы управления корпоративными мобильными устройствами SM16.0, в которой реализована возможность удалённого управления устройствами без участия пользователя, функционального лицензирования и новых механизмов управления устройствами на базе Android и ОС «Аврора».

Одним из ключевых нововведений стала возможность удаленного управления устройствами без подтверждения со стороны пользователя при наличии соответствующих полномочий у администратора. Это позволяет ИТ-службам быстрее реагировать на инциденты, сокращать время устранения проблем и снижать зависимость от действий сотрудников.

В SM16.0 также реализована полная поддержка AppConfig, что дает возможность централизованно управлять параметрами корпоративных приложений независимо от их типа. Дополнительно платформа получила поддержку OEMConfig-плагинов, включая Samsung Knox Service Plugin.

Ещё одно важное изменение — push-уведомления приложениям без использования Google FCM через SDK SafeMobile.

В новой версии обновлённый интерфейс администратора стал основным: он загружается до двух раз быстрее, сохраняет пользовательские настройки таблиц между сессиями, открывает последний используемый раздел после обновления страницы и обеспечивает более удобную навигацию за счёт отдельных URL для каждого раздела системы.

Релиз SM16.0 включает и ряд дополнительных улучшений, среди которых функциональное лицензирование отдельных возможностей платформы, новые инструменты SMAPI для автоматизации процессов управления устройствами, расширение интеграционных возможностей с Active Directory и LDAP, а также развитие средств управления устройствами на базе Android и российской мобильной ОС «Аврора».

Для Android-устройств появились новые механизмы управления приложениями, отображение статуса установки программ, возможность плановой перезагрузки устройств и дополнительные настройки корпоративного режима использования. Для устройств на ОС «Аврора» расширены политики безопасности, улучшены возможности мониторинга и управления устройствами.

Документация релиза SM16.0 опубликована на сайте SafeMobile.