SafeMobile и «Байтэрг» объявили о стратегическом партнерстве

SafeMobile и «Байтэрг» объявили о стратегическом партнерстве, направленном на развитие отечественной экосистемы мобильных рабочих мест для корпоративного и государственного секторов. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

Сотрудничество вендоров позволит заказчикам внедрять управляемые мобильные рабочие места на базе отечественных технологий, обеспечивая централизованное управление устройствами, применение политик безопасности и удаленную поддержку пользователей в рамках единого технологического ландшафта.

Одним из первых результатов партнерства стала подтвержденная совместимость UEM SafeMobile и смартфона ОКО Phone 5 PRO на базе мобильной операционной системы ОКО по ключевым сценариям эксплуатации. В их числе: управление учетными записями и парольными политиками; настройка корпоративной почты; контроль функций операционной системы; ограничение использования USB интерфейсов и ADB; работа в киоск режиме; удаленный аудит; мониторинг событий; дистанционная поддержка пользователей.

Для ИТ подразделений решение позволяет сократить затраты на сопровождение мобильной инфраструктуры, ускорить развертывание устройств и обеспечить централизованный контроль мобильного парка. Для служб информационной безопасности оно обеспечивает применение единых политик безопасности, контроль использования функций устройств и снижение рисков утечки корпоративных данных.

«Компания «Байтэрг» является сегодня не только производителем мобильной электроники, но и разработчиком собственной мобильной операционной системы ОКО, — сказал директор по развитию продуктов ООО «Байтэрг» Дмитрий Логвинов. — Мы очень внимательно относимся к запросам рынка на обеспечение совместимости с существующей инфраструктурой бизнеса, таким как решение UEM SafeMobile. Для нас важно обеспечить как можно более полную совместимость операционной системы с решениями других лидеров рынка, чтобы наши заказчики могли сразу органично встроить наши продукты в свои процессы».

«Интеграция с «Байтэрг» — это коллаборация двух отечественных вендоров с долгой историей и огромным опытом разработки, партнерство сильного с сильным. Заказчик больше не хочет получать отдельные «отечественные компоненты», он ждет готовых рабочих решений, которые можно внедрять сразу, без длительных тестирований. Мы проверили не декларативную, а фактическую совместимость: режим киоска, USB- и ADB-ограничения, удаленное управление — типовой набор сценариев, с которыми ИТ-команды сталкиваются ежедневно. Отдельное удобство для заказчиков — теперь клиент SafeMobile встроен в прошивку МОС ОКО, это минус один шаг при подключении устройства. Подтвержденная интеграция UEM SafeMobile и мобильной операционной системыОКО снижает неопределенность на этапе пилота и ускоряет переход к промышленной эксплуатации», — отметил Дмитрий Сирик, коммерческий директор SafeMobile.