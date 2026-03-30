Технологический рубеж: SafeMobile подтвердил совместимость с более чем 100 моделями устройств Samsung

UEM SafeMobile, унифицированная платформа управления корпоративной мобильностью, объявляет о достижении отметки в 100+ сертифицированных моделей устройств Samsung, поддерживаемых в корпоративных сценариях управления. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

Достижение отметки в 100+ — это не просто статистика, а подтверждение глубокой интеграции SafeMobile с расширенными возможностями Samsung Knox. Поддержка охватывает ключевые линейки Galaxy: от имиджевых смартфонов S-серии до специализированных защищенных планшетов серии Rugged, которые являются стандартом для работы в сложных условиях.

Для компаний с разветвленной сетью филиалов и магазинов (ритейл, логистика, выездное обслуживание) такая широкая поддержка означает еще большую технологическую свободу.

Автоматизация «из коробки» (Zero-Touch). Благодаря интеграции с программой Knox Mobile Enrollment (KME) массовое развертывание парка в тысячи устройств происходит без участия ИТ-специалистов на местах и планшеты могут напрямую доставляться в торговые точки: при первом включении и доступе в сеть

Оптимизация специализированных рабочих мест. Для ритейла критически важна стабильность работы приложений для продавцов и мобильных касс. SafeMobile позволяет гибко настраивать «режим киоска», блокируя нецелевое использование гаджета и обеспечивая моментальный доступ только к рабочему софту.

Управление защищенными сериями (Rugged). Такие модели, как Galaxy Tab Active5 Pro, обладают уникальными аппаратными функциями (программируемая кнопка, работа в перчатках, режим работы без батареи). SafeMobile предоставляет администраторам широкие возможности для тонкой настройки этих функций, превращая планшет в эффективный рабочий инструмент для склада или торгового зала.

Безопасность данных в периметре. SafeMobile обеспечивает создание изолированного корпоративного контейнера на устройстве. Личные данные сотрудника и корпоративная информация разделены на уровне системы, что исключает утечки и позволяет безопасно внедрять концепцию BYOD.

Тимофеев Юрий, эксперт по управлению мобильными устройствами «РИВ ГОШ»: «Наше знакомство с UEM SafeMobile и KME Samsung началось в 2022 году во время работы над пилотным проектом с мобильными устройствами в магазинах, когда после введённых в 2022 г. ограничений мы решили мигрировать с MS Intune на отечественные платформы. После долгих сравнений и тестов была выбрана MDM система SafeMobile за гибкость и отзывчивость техподдержки, а также разработчиков. Cвязка SafeMobile с KME Samsung помогла максимально безболезненно перейти в новую систему несмотря на то, что все используемые нами смартфоны Samsung были разных моделей. Благодаря системе KME мы смогли ввести все мобильные устройства в новый MDM удалённо, без отправки в офис и выезда технического специалиста, что значительно ускорило и упростило процесс, а соответственно и сэкономило компании приличную сумму денег. Кроме того, KME оказало очень существенную поддержку, когда после пилотного проекта мы расширили парк сразу на 500+ устройств. Тогда KME сэкономило десятки моих рабочих часов и ресурсов на логистике, поскольку мы смогли отправить смартфоны сразу со склада в магазины. Поскольку все смартфоны у сотрудников компании с сим-картами, мы столкнулись с проблемой спам-звонков. Но и здесь на помощь пришло очередное решение Samsung KNOX, позволяющее устанавливать на устройства множество дополнительных параметров, один из которых как раз – ограничение входящих/исходящих вызовов и белый/чёрный списки. Для других Android-устройств без KME подобные функции невозможны».

«В современном ритейле мобильное устройство становится центром бизнес-процессов. Наша задача — сделать управление этим процессом незаметным и абсолютно надежным. Поддержка более 100 моделей Samsung предоставляет заказчикам свободу выбора и гарантию, что используемое устройство под управлением SafeMobile сразу будет беспрепятственно работать и без сюрпризов», — сказал Евгений Жилин, руководитель направления пресейл SafeMobile.