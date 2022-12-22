«Россия» внедряет отечественную платформу управления мобильными устройствами

Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») переходит на отечественный программный продукт в области управления мобильными устройствами для поддержки летных экипажей. Об этом CNews сообщили представители НИИ СОКБ.

Программа UEM SafeMobile постепенно внедряется в рамках программы импортозамещения сервисов и систем корпоративной инфраструктуры АК «Россия». Это унифицированное решение для комплексной автоматизации управления электронными устройствами (MDM – Mobile Device Management) из единой консоли. Ранее «Россия» внедрила портативный электронный бортовой портфель (Electronic Flight Bag, EFB) на планшетном компьютере для использования на всех этапах полета. UEM SafeMobile позволит реализовать единую политику в области информационной безопасности, поддержать электронный документооборот во всех бизнес-процессах авиакомпании, оперативно предоставлять работникам актуальные версии корпоративных приложений, а также ограничивать использование устройств для личных целей, обеспечивая доступ только к разрешенным приложениям и функциям.

«Новая отечественная разработка позволяет решить актуальные задачи. В условиях ограничений в отношении гражданской авиации России особенно важно поддерживать безопасность на должном уровне, а также сохранять комфортные условия для работников, использующих электронные бортовые портфели. Мы планомерно работаем над сокращением рисков нарушения непрерывности функционирования бизнес-процессов и расширяем возможности управления информационной безопасностью на базе отечественных решений», — отметила начальник отдела EFB службы навигации департамента производства полетов авиакомпании «Россия» Ирина Баженова.

«Мы рады, что решаем одну из задач в сфере импортозамещения и обеспечиваем авиакомпанию «Россия» инструментами для централизованного управления мобильными устройствами, к которым привыкли ее работники», – сказал заместитель генерального директора по развитию НИИ СОКБ Центр разработки Олег Ассур.

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Электронный бортовой портфель зарекомендовал себя эффективным средством информационного обеспечения членов экипажа. Безопасность полета, приоритет авиакомпании «Россия», напрямую зависит от качественного уровня подготовки экипажа к полету, актуальности и достоверности предоставляемой информации. С внедрением электронного бортового портфеля работа пилотов была оптимизирована, обеспечена оперативность доступа к необходимой информации и ее визуализация. Библиотека EFB содержит более 7000 документов, включая аэронавигационную информацию, метеорологические данные, летно-техническую документацию, таблицы взлетно-посадочных характеристик и т. п. Электронный планшет позволил отказаться от использования объемной и тяжелой бумажной документации на борту самолета. Концепция «безбумажной кабины» снизила топливные расходы авиакомпании, облегчив массу бортовой документации и увеличив коммерческую загрузку рейсов.