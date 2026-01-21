Разделы

UEM-платформа SafeMobile подтвердила совместимость с мобильной операционной системой «Ред ОС М»

В рамках технологического партнерства компаний была подтверждена совместимость UEM-платформы SafeMobile с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Интеграция решений позволяет корпоративным заказчикам централизованно управлять мобильными устройствами на базе отечественной ОС в рамках единого контура безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

В ходе испытаний была проверена совместная работа UEM SafeMobile и «Ред ОС М» на устройстве Fplus P670. Тестирование подтвердило полноценную управляемость устройствами, корректную работу ключевых механизмов контроля и устойчивость решений в условиях реальной эксплуатации. Это обеспечивает возможность включить устройства на «Ред ОС М» в существующую инфраструктуру мобильных устройств заказчиков без перестройки внутренних процессов и инструментов администрирования.

UEM SafeMobile – платформа централизованного управления корпоративными мобильными устройствами. SafeMobile поддерживает устройства на базе большинства популярных операционных систем, включая отечественные, что позволяет компаниям-заказчикам реализовывать стратегию постепенного импортозамещения клиентских устройств с минимальными затратами, поскольку замена мобильного парка не приведет к необходимости модернизации инфраструктуры управления. UEM SafeMobile управляет как полностью корпоративными устройствами, так и корпоративной областью на личных устройствах. Система позволяет настраивать политики безопасности, парольные политики, осуществлять дистанционное выполнение команд и удаленно управляет приложениями, обеспечивает возможность учета и мониторинга мобильных устройств. UEM SafeMobile ориентирована на любые компании с количеством более 50 мобильных рабочих мест.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М «поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Испытания на совместимость охватили сценарии корпоративной эксплуатации. Успешно подтверждены следующие функции: стабильное подключение устройств к серверу SafeMobile с использованием QR-кодов, и корректная работа монитора после перезагрузки без FCM; установка корпоративных приложений через правила управления и работа списков разрешений/запретов; применение профильных парольных политик, удаленная смена и сброс пароля; работа стандартных и расширенных профилей ограничений безопасности; защита данных: блокировка по USB, корректное применение политик; функционирование режима киоска, включая автозапуск после перезагрузки; получение сертификатов SCEP, данных SIM-карт, передача системных событий; удаленное администрирование и сбор логов; работа TOTP-разблокировки и полное снятие ограничений после успешной верификации.

Компании планируют расширять перечень поддерживаемых механизмов, включая дополнительные корпоративные политики и сценарии, востребованные ИБ- и ИТ-подразделениями.

