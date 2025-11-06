UEM SafeMobile и CipherLab подтвердили совместимость

SafeMobile продолжает развивать технологическое партнерство с производителями корпоративных мобильных устройств. Такими устройствами, успешно прошедшими интеграцию, стали промышленные терминалы сбора данных тайваньской компании CipherLab. Об этом CNews сообщили представители SafeMobile.

В ходе проверки специалисты SafeMobile протестировали CipherLab RS36 под управлением Android 12 и CipherLab RS38 под управлением Android 13. Система корректно определила терминал, обеспечила установку и удаление корпоративных приложений, применение политик безопасности и управление паролями. Проверены работа режима киоска, настройка ограничений, определение местоположения. На устройстве можно настроить работу Wi-Fi по сертификатам с их автоматическим выпуском в связке SafeMobile - удостоверяющий центр MS CA.

Совместное тестирование оборудования позволяет заказчикам быть уверенными в корректной работе решений, минимизировать риски при внедрении и упростить сопровождение инфраструктуры.

CipherLab RS36 — прочный промышленный ТСД, созданный на базе Android 12 с перспективой перехода на Android 14. Расширенные возможности сканирования и считывания, включая сканирование 1D и 2D-штрихкодов, функции HF RFID и бесконтактные приложения NFC, делают устройство идеальным для розничной торговли, транспорта и логистики.

CipherLab RS38 — прочный промышленный ТСД с поддержкой 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, предназначенный для работы в логистике, складских комплексах, торговых сетях и сервисных подразделениях.

Совместимость моделей с UEM SafeMobile обеспечивает централизованное управление, контроль безопасности и бесперебойную работу устройств в корпоративных процессах.

Таким образом, SafeMobile предлагает еще одно готовое решение для компаний из сфер логистики и ритейла, где требуется надежное управление мобильными устройствами и защита корпоративных данных.