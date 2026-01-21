Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Атол» добавил цифровую верификацию возраста через Max на кассы самообслуживания

«Атол» реализовал функции подтверждения возраста покупателей с использованием цифрового ID в мессенджере Max в программном обеспечении для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Новая возможность уже доступна в версии 1.3.3. об этом CNews сообщили представители «Атол».

Технология позволяет автоматически верифицировать возраст при продаже товаров категории «18+» на кассах самообслуживания без участия персонала магазина. Решение полностью соответствует требованиям российского законодательства и обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных.

Пользователи мессенджера Max с привязанным профилем «Госуслуг» и созданным цифровым ID могут приобретать алкогольную продукцию, табачные изделия, энергетические напитки и другие товары с возрастными ограничениями, не предъявляя физические документы.

Процесс верификации максимально упрощен: покупатель сканирует товар на КСО, выбирает опцию «Подтвердить возраст через Max» и подносит QR-код цифрового ID из приложения к сканеру. Вся операция занимает несколько секунд.

Технология базируется на одноразовых кодах TOTP с временем действия 30 секунд, что обеспечивает защиту данных. При недоступности сервиса Max система Frontol Selfie Pro автоматически переключается на стандартные способы подтверждения возраста.

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности
безопасность

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Цифровая верификация возраста через Max во Frontol Selfie Pro позволяет ритейлерам автоматизировать контроль при продаже товаров с возрастными ограничениями, снизить нагрузку на персонал и улучшить клиентский опыт без компромиссов по безопасности. Развитие касс самообслуживания требует строгого соответствия регуляторным требованиям, и наше решение полностью отвечает этим вызовам».

С осени 2025 г. технологию цифровой идентификации покупателей начали внедрять многие российские торговые сети в крупных городах: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и другие ритейлеры. До появления цифровой верификации продажа товаров 18+ через кассы самообслуживания была затруднена или невозможна без участия консультанта, что приводило к потере части продаж и рискам при ручном контроле возраста.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок BPM

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы

Феерия импортозамещения. В гигантском госведомстве грандиозный отказ от Microsoft Active Directory и мощная закупка российского ПО

Импортозамещение СУБД: как выбрать решение для своих задач

Минобороны России организовало отбор граждан в новые подразделения войск беспилотных систем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще