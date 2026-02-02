«Атол» внедрила ИИ-распознавание весовых товаров на кассах самообслуживания

Компания «Атол» внедрила систему видеораспознавания весовых товаров в программное обеспечение для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro. Функциональность доступна с версии 1.3.4 и использует технологии искусственного интеллекта для автоматической идентификации товаров без штрихкода.

Весовые товары традиционно остаются одной из наиболее сложных категорий в розничной торговле. Ручной поиск позиции в каталоге занимает 10-15 секунд, вызывает очереди, ошибки, пересорт и частые обращения покупателей к персоналу магазина.

Система видеораспознавания «Атол» сокращает время обработки весового товара до 5 секунд на позицию и обеспечивает точность автоматического определения до 98,9%. Технология распознает фрукты, овощи, орехи, конфеты и другие весовые товары вне зависимости от упаковки — без пакетов, в пакетах, в стрейч-пленке, в сетке, частично закрытые рукой.

Процесс покупки с системой распознавания максимально упрощен. Покупатель размещает товар на прикассовых весах и нажимает «Взвесить товар». Камера на КСО делает снимок и распознает товар с помощью ИИ. Система выводит один или несколько возможных вариантов для подтверждения. Покупатель подтверждает выбор или выбирает товар вручную из каталога, после чего весовой товар автоматически добавляется в чек.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Видеораспознавание товаров во Frontol Selfie Pro — пример инновационного продукта, который решает реальную бизнес-задачу ритейла. Благодаря ИИ-технологиям система помогает быстрее работать с весовыми товарами, а также эффективнее бороться с непроизвольными ошибками и мошенничеством. Мы продолжим адаптировать Frontol Selfie Pro к растущим запросам рынка».