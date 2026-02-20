Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

«Атол» поставила свыше 1 тыс. касс самообслуживания для АЗК «Роснефти» в более чем 30 регионах России

«Роснефть» реализует проект по оснащению собственных автозаправочных комплексов (АЗК) устройствами самообслуживания клиентов, в том числе терминалами «Атол». Поставки оборудования охватили более 30 регионов России. Об этом CNews сообщил представитель компании «Атол».

Дочерние предприятия «Роснефти» приобрели более 1 тыс. касс самообслуживания «Атол» в комплекте с фискальными регистраторами. За время сотрудничества в АЗК компании были поставлены КСО моделей «Атол 4210», «Атол 4211» и «Атол 4271». Большая часть касс самообслуживания комплектовалась фискальными регистраторами «Атол 27Ф». В отдельных случаях использовались модели «Атол 22 v2 Ф» и «Атол FPrint-22ПТК».

Решения «Атол» внедрены в 32 дочерних обществах «Роснефти».

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Для крупных торговых сетей ключевыми факторами являются надёжность кассового оборудования, соответствие требованиям законодательства и возможность быстрого тиражирования решений в рамках сети. Сотрудничество с «Роснефтью» стало для «Атол» знаковым шагом на пути развития экспертизы в сегменте сервисов самообслуживания».

Использование касс самообслуживания на АЗК позволяет сократить очереди, повысить пропускную способность заправочных комплексов и оптимизировать операционные процессы. «Атол» продолжает развивать линейку решений для топливного ритейла и автоматизации розничных сетей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще