Разделы

ПО Софт
|

Комплекс Frontol Selfie Pro включен в реестр российского ПО

«Атол» объявил о включении программного комплекса для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России (реестровая запись №30894 от 26 ноября 2025 г.). Статус отечественного ПО подтверждает соответствие Frontol Selfie Pro требованиям российского законодательства и открывает возможности для его применения ритейлерами, ориентированными на использование российских технологий, включая государственные и корпоративные закупки. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Frontol Selfie Pro представляет собой программное решение для автоматизации касс самообслуживания, позволяющее покупателям самостоятельно регистрировать и оплачивать товары без участия сотрудников магазина. Продукт входит в экосистему Frontol и обеспечивает полный цикл операций, необходимых для бесперебойной работы касс самообслуживания (КСО). Frontol Selfie Pro совместим с кассовым ПО Frontol 6 и имеет OpenAPI для интеграции с другими кассовыми программами.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Включение в реестр российского ПО является важным признанием соответствия Frontol Selfie Pro требованиям законодательства и его значимости для развития цифровой экономики страны. Это позволит ритейлерам с уверенностью внедрять Frontol Selfie Pro в своих торговых сетях, а также предлагать покупателям современный сервис».

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

«Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Linux превращается в свалку старого мусора. В него без причины внедрили стабильный драйвер для бесполезного устройства полувековой давности

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще