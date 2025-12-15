Комплекс Frontol Selfie Pro включен в реестр российского ПО

«Атол» объявил о включении программного комплекса для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России (реестровая запись №30894 от 26 ноября 2025 г.). Статус отечественного ПО подтверждает соответствие Frontol Selfie Pro требованиям российского законодательства и открывает возможности для его применения ритейлерами, ориентированными на использование российских технологий, включая государственные и корпоративные закупки. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Frontol Selfie Pro представляет собой программное решение для автоматизации касс самообслуживания, позволяющее покупателям самостоятельно регистрировать и оплачивать товары без участия сотрудников магазина. Продукт входит в экосистему Frontol и обеспечивает полный цикл операций, необходимых для бесперебойной работы касс самообслуживания (КСО). Frontol Selfie Pro совместим с кассовым ПО Frontol 6 и имеет OpenAPI для интеграции с другими кассовыми программами.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: «Включение в реестр российского ПО является важным признанием соответствия Frontol Selfie Pro требованиям законодательства и его значимости для развития цифровой экономики страны. Это позволит ритейлерам с уверенностью внедрять Frontol Selfie Pro в своих торговых сетях, а также предлагать покупателям современный сервис».