«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО

«Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота (ЭДО) для клиентов, использующих в работе ПО SIGMA. Интеграция с «Диадоком» позволяет пользователям работать с входящими УПД, ИУПД и УКД напрямую, без сложных доработок и дополнительных затрат. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция поддерживает синхронизацию между личными кабинетами SIGMA и «Диадока». Пользователь может принимать и обрабатывать документы в любом из личных кабинетов, оставаясь в привычной рабочей среде. Такой подход обеспечивает скорость и удобство обмена, снижая время на приемку и обработку входящих документов.

При этом приемка в ЛК SIGMA остается полностью связанной с товароучетной системой — автоматически формируются приходы, создаются новые позиции или обновляются данные по остаткам существующих товаров.

Кроме того, «Атол» реализовал поддержку технологии автороуминга. Пользователь может пригласить контрагента для обмена документами и отслеживать статус приглашения в обоих кабинетах. Автоматическая настройка роуминга между разными системами ЭДО упрощает клиенту взаимодействие с новыми поставщиками.

Евгений Печенских, менеджер продукта «Контур.Диадок» по технологическому партнерству: «Интеграция SIGMA и «Диадока» упрощает компаниям работу с электронным документооборотом и делает бизнес-процессы удобными за счет сквозных клиентских сценариев. Возможность работать с ЭДО в привычной для пользователей среде — это наглядный пример эффективной автоматизации, которая повышает производительность и приносит реальную пользу каждому пользователю обеих систем».

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: « Интеграция с «Контур.Диадоком» — это важный шаг в развитии экосистемы SIGMA. Малому бизнесу критически важно быстро и безошибочно работать с входящими документами, не тратя дополнительные ресурсы на ручные операции. Новое решение ускоряет обмен УПД и сопроводительными документами, автоматически связывает их с учетными процессами и сокращает время приемки. Для наших клиентов это — реальное повышение эффективности, снижение операционных затрат».