Разделы

Цифровизация
|

«Атол» и «Контур.Диадок» объявили об интеграции по линии ЭДО

«Контур.Диадок» совместно с компанией «Атол» объявили о запуске электронного документооборота (ЭДО) для клиентов, использующих в работе ПО SIGMA. Интеграция с «Диадоком» позволяет пользователям работать с входящими УПД, ИУПД и УКД напрямую, без сложных доработок и дополнительных затрат. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция поддерживает синхронизацию между личными кабинетами SIGMA и «Диадока». Пользователь может принимать и обрабатывать документы в любом из личных кабинетов, оставаясь в привычной рабочей среде. Такой подход обеспечивает скорость и удобство обмена, снижая время на приемку и обработку входящих документов.

При этом приемка в ЛК SIGMA остается полностью связанной с товароучетной системой — автоматически формируются приходы, создаются новые позиции или обновляются данные по остаткам существующих товаров.

Кроме того, «Атол» реализовал поддержку технологии автороуминга. Пользователь может пригласить контрагента для обмена документами и отслеживать статус приглашения в обоих кабинетах. Автоматическая настройка роуминга между разными системами ЭДО упрощает клиенту взаимодействие с новыми поставщиками.

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании
Цифровизация

Евгений Печенских, менеджер продукта «Контур.Диадок» по технологическому партнерству: «Интеграция SIGMA и «Диадока» упрощает компаниям работу с электронным документооборотом и делает бизнес-процессы удобными за счет сквозных клиентских сценариев. Возможность работать с ЭДО в привычной для пользователей среде — это наглядный пример эффективной автоматизации, которая повышает производительность и приносит реальную пользу каждому пользователю обеих систем».

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол»: « Интеграция с «Контур.Диадоком» — это важный шаг в развитии экосистемы SIGMA. Малому бизнесу критически важно быстро и безошибочно работать с входящими документами, не тратя дополнительные ресурсы на ручные операции. Новое решение ускоряет обмен УПД и сопроводительными документами, автоматически связывает их с учетными процессами и сокращает время приемки. Для наших клиентов это — реальное повышение эффективности, снижение операционных затрат».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Чем грозят госсектору демпинг и «серые» схемы при закупке отечественной электроники

Крупнейшая страна мира заставит производителей предустанавливать на смартфоны государственное приложение, которое нельзя удалить

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще