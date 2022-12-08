Дальневосточная торговая сеть «Реми» перешла на новое кассовое ПО CSI

Дальневосточная торговая сеть «Реми» ускорила кассы на 11,5%.

Повышение скорости обслуживания покупателей стало результатом перехода ритейлера на новое кассовое ПО в ноябре 2022 г. Интуитивно понятный интерфейс и наборы горячих клавиш минимизируют ошибки и ускоряют работу кассиров. Это позволило повысить пропускную способность магазинов и сократить очереди.

ИТ-департамент ритейлера в команде с аналитиками интегратора CSI проводили замеры скорости работы касс на примере обработки чеков из 10 позиций. С переходом на кассовую систему Set Retail было зафиксировано ускорение кассовых операций на 11,5%.

Александр Осадчий, директор по информационным технологиям и автоматизированным системам ТС «Реми», сказал: «С ускорением работы касс мы ожидаем и рост доходности магазинов: после интеграции нового программного решения за то же время через кассы проходит большее количество покупателей. При этом окупаемость вложений в обновление всей системы займет около месяца».

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Алексей Анкудинов, директор по программным продуктам Set компании CSI, отметил: «Спасибо проектной команде ритейлера за быстрые коммуникации и чёткое ведение проекта. Рады открыть ТС «Реми» новые возможности для развития бизнеса с помощью Set Retail. К системе легко подключить любую программу лояльности с помощью готовых интеграционных модулей и открытого API, она поддерживает запуск касс самообслуживания, поможет ритейлеру экономить на эквайринге через подключение на кассе новых типов оплат, в том числе по QR».