Ритейлеры на Set Retail смогут отправлять электронные чеки с маркетинговыми возможностями

Ритейлеры, использующие решение для автоматизации торговли Set Retail, смогут отправлять покупателям персональные электронные чеки, содержащие элементы маркетинговых коммуникаций. Компания CSI, разработчик решения, интегрировала его с Upmetric — ИИ-системой контроля эффективности маркетинга для ритейла. Новая возможность будет доступна пользователям Set Retail в 2023 г.

Уже в начале 2023 г. торговые сети на Set Retail смогут активировать новую опцию в личном кабинете. При применении карты магазина на кассе система распознает контактные данные покупателя и отправит ему электронный чек на е-мейл или телефон — в виде push-уведомления со ссылкой. Если покупатель новый, он прямо в момент покупки сможет продиктовать свой телефон или электронную почту.

Чек собирается в конструкторе Upmetric индивидуально под бизнес-цели каждого клиента и может содержать маркетинговые блоки с различными призывами к действию. Например, подключиться к программе лояльности, воспользоваться промокодом, дополнить анкетные данные, установить мобильное приложение магазина и т.п. Эти возможности помогают решать целый комплекс маркетинговых задач: от развития программы лояльности до роста продаж.

Компания Upmetric проанализировала свои внедрения и сделала вывод, что более 90% покупателей соглашаются получать электронные чеки взамен бумажных. Кем-то движет забота об экологии, кто-то не хочет потерять персональные предложения, которые приходят вместе с чеком — в среднем, 22% покупателей открывают чеки и изучают их до 1,5 минут, а 18% из них переходят по ссылкам. До 13% покупателей, открывших чек, регистрируются в итоге в программе лояльности. До 21% пользуются промокодом при повторной покупке, а устанавливают мобильное приложение ритейлера по ссылке из чека до 7% получателей.

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Директор по продуктам Set компании CSI Алексей Анкудинов, сказал: «Интеграция Set Retail с Upmetric открывает нашим клиентам ещё один канал для эффективной коммуникации с покупателями: прямо в чеке они смогут получать персональные предложения и промокоды. Мы будем рады развитию сотрудничества с компанией и дальнейшему расширению функциональности Set Retail возможностями Upmetric, которые не ограничиваются электронными чеками. Система объединяет онлайн- и офлайн-данные и позволяет ритейлеру сформировать персональные предложения с помощью различных инструментов маркетинга».

Генеральный директор Upmetric Даниэл Дразнер отметил: «У нас с CSI есть общие клиенты, которые получили возможность отправлять покупателям электронные чеки. Есть компании, которые переключаются на Set Retail, как на лидеров рынка, — они смогут получить наш сервис без дополнительных интеграций для типового решения, что всем удобно. Сейчас мы запускаем несколько совместных пилотных проектов, а в дальнейшем надеемся на расширение партнерства в России и других странах».