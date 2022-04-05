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«МТС банк» обменивает виртуальные дебетовые карты на пластиковые

«МТС банк» предложил своим клиентам обменять ранее выпущенные виртуальные дебетовые карты MTS Cashback Digital на пластиковые. Это можно сделать в салонах МТС. Банк обменивает карты для удобства клиентов при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных сетях и интернет-магазинах.

Как получить карту на пластиковом носителе: обратитесь в ближайший салон МТС; предъявите паспорт; назовите номер виртуальной карты (указан в приложении); назовите код подтверждения, который придет вам в SMS.

После этого можно сразу же забирать карту. Ее тариф останется прежним, перевыпуск карты – бесплатный. Это будет неименная пластиковая карта платежной системы Mastercard. Карты работают на территории России, ими можно расплачиваться в любых магазинах.

Ранее «МТС банк» объявил о перевыпуске кредитных виртуальных карт MTS Cashback Digital на пластиковом носителе.

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