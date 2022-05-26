Разделы

Бизнес ИТ в банках Техника
|

«Сбер» начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике

Корпоративным клиентам «Сбера» стали доступны дебетовые бизнес-карты «Мир» на пластиковом носителе. Оформить такую карту предприниматель может в интернет-банке «Сбербизнес». А обладатели бизнес-карт без пластика теперь могут дозаказать физический носитель.

Бизнес-карта «Мир» позволяет приобретать товары и услуги в интернет-магазинах различных стран, принимающих такие карты, переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц, копить бонусные баллы и конвертировать их в рубли в программе «Бизнес-кешбэк».

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы оперативно отреагировали на изменение ситуации и предложили нашим клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — бизнес-карты платёжной системы "Мир". Отмечу, что бизнес-карта — это удобный, оперативный и безопасный способ совершения покупок в корпоративных целях: расходы легко контролировать, бухгалтерии с ней намного проще работать, чем с наличными, такая карта незаменима в командировках, и к тому же по ней предусмотрен кешбэк».

6 простых шагов: как импортозаместить решения в сфере информационной безопасности
Импортозамещение

Ранее, в апреле 2022 г., «Сбер» реализовал возможность заказа бизнес-карт «Мир» без пластика в офисах банка и интернет-банке «Сбербизнес». В июне станут доступны премиальная и кредитная бизнес-карты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Аудитория CNews превысила 517 тыс. человек в сутки

На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка»

Обзор системы управления базами данных Redis

Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Самый крупный взлет цен на рынке виртуальных серверов зафиксирован в России по итогам марта по данным Market.CNews

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса
Показать еще