Компании «ТерраЛинк Технолоджис» и «Ред Софт» подписали сертификат о совместимости продуктов TL.Solution и «Ред ОС 7.3.»

Российский ИТ-интегратор решений для бизнеса «ТерраЛинк» и отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий «Ред Софт» подписали сертификат совмести своих продуктов: экосистемы TL.Solutions и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Экосистема TL.Solutions — это линейка программных модулей, которые собираются как конструктор в решения класса MES, помогающая управлять производством. Она собирает, обрабатывает и хранит информацию о работе оборудования и процессах, помогает использовать данные для улучшения работы с другими программами без лишних затрат.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского ПО Минцифры России. «Ред ОС» может применяться на объектах КИИ и использоваться для обработки персональных данных. Разработка операционной системы ведется в закрытом контуре компании «Ред Софт», исходные коды и пакеты хранятся в собственном репозитории на территории Российской Федерации. «Ред ОС» является частью экосистемы решений «Ред Софт», созданной для комплексного импортозамещения ИТ-инфраструктуры.

«Импортозамещение активно распространяется в сегменте крупных промышленных предприятий после ухода западных продуктов. В таком контексте совместимость «Ред ОС» и платформы TL.Solutions позволит клиентам из сегмента крупного и среднего бизнеса внедрить комплексное решение для автоматизированного сбора, хранения и обработки технологической информации, а также организации корпоративной базы производственных данных, цифровизации рабочего места операторов производства и автоматизации ведения смен», – сказал коммерческий директор «ТерраЛинк» Максим Патрин.

«Благодаря совместимости экосистемы TL.Solutions и «Ред ОС» поможет многим современным предприятиям и холдингам перейти на полностью отечественные программные обеспечения. В свою очередь, «Ред ОС» обеспечивает пользователям безопасную и удобную среду для работы. Мы не только регулярно обновляем систему и интегрируем в неё инструменты для защиты данных, но и постоянно расширяем список доступных и совместимых продуктов от российских разработчиков», – сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».