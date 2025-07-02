Comindware и «Инфоплекс» заключили соглашение о сотрудничестве

Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, объявила о стратегическом партнерстве с ООО «Инфоплекс», системным интегратором с 15-летним опытом работы. Сотрудничество позволит продвигать решения для управления бизнес-процессами в регионах Сибири, где повышается спрос на быструю автоматизацию без привлечения программистов. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Партнерство позволяет максимально использовать функционал передовой Comindware Platform за счет региональной экспертизы сибирской компании, которая за годы работы реализовала более 200 ИТ-проектов различной сложности. «Инфоплекс» базируется в наукограде Бийск — городе с развитой промышленностью и научными центрами, что делает его подходящей площадкой для внедрения инновационных технологий автоматизации.

«В Сибирском регионе наблюдается активный рост интереса к технологиям быстрой автоматизации, и нам важно иметь здесь надежных партнеров с глубоким пониманием специфики местного бизнеса, — отметил Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — «Инфоплекс» обладает уникальным опытом интеграции сложных ИТ-систем и понимает, как адаптировать современные low-code решения под потребности сибирских предприятий. Это партнерство позволит нам эффективнее решать задачи цифровой трансформации в регионе, где особенно востребованы гибкие и быстро внедряемые решения».

Сотрудничество особенно актуально в период активного роста спроса на автоматизацию в России. Предприятия все чаще сталкиваются с необходимостью быстро адаптировать бизнес-процессы под меняющиеся условия рынка, при этом не имеют возможности ждать месяцы для разработки традиционного программного обеспечения.

«Многие наши клиенты в регионе уже оценили возможности платформы Comindware для решения задач автоматизации документооборота и управления проектами, — сказал Артем Яркин, ведущий архитектор по разработке информационных систем ООО «Инфоплекс». — Теперь мы можем предложить комплексный подход: от анализа бизнес-процессов до полноценного внедрения программных решений. Это особенно актуально для производственных и научных предприятий, которым нужны надежные инструменты для управления сложными многоэтапными процессами».

Стратегическое значение партнерства выходит за рамки одного региона. Партнерство Comindware с «Инфоплекс» открывает возможности для работы с предприятиями не только Алтайского края, но и Новосибирской, Кемеровской областей и Республики Алтай.

Компания «Инфоплекс» получила аккредитацию Министерства цифрового развития России и специализируется на интеграции широкого спектра корпоративных систем: от Microsoft и облачных решений до специализированных отраслевых платформ. Такая экспертиза позволяет встраивать Comindware Platform в существующую ИТ-инфраструктуру предприятий.

В рамках партнерства планируется и развитие образовательного направления: проведение семинаров и мастер-классов для местных ИТ-специалистов и представителей бизнеса. Это должно способствовать более широкому использованию low-code подходов в регионе.