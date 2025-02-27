Comindware и d-sfera объявили о стратегическом партнерстве

Компания Comindware, разработчик BPM-платформы Comindware Platform, и d-sfera, российский интегратор отраслевых облачных платформ, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на создание инновационных решений для цифровой трансформации логистических и производственных предприятий.

Партнерство объединит BPM-платформу Comindware с экспертизой d-sfera в области логистики и управления цепочками поставок. Интеграция технологий позволит предложить российскому рынку комплексные решения, сочетающие возможности Low-Code-технологий и управления бизнес-процессами с продвинутыми отраслевыми логистическими сервисами.

«Наше сотрудничество с d-sfera открывает новые горизонты для клиентов обеих компаний. Объединяя наши компетенции, мы создаем уникальное предложение, которое позволит предприятиям автоматизировать сложные бизнес-процессы и получить конкурентное преимущество в текущих рыночных условиях», — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.

Партнерство особенно актуально в контексте импортозамещения и растущего спроса на отечественные ИТ-решения. Совместная работа обеих компаний будет полностью соответствовать требованиям российского законодательства в области защиты данных и информационной безопасности, что критично для государственного сектора и стратегических отраслей.

«Экспертиза Comindware в области управления бизнес-процессами идеально дополняет наши low-code-решения и отраслевые компетенции в сфере логистики. Объединив технологии, мы сможем предложить рынку по-настоящему инновационные решения, которые адресуют реальные задачи бизнеса — от оптимизации транспортных маршрутов до полной управляемости и прозрачности логистических процессов, повышения качества клиентского сервиса и поддержки принятия решений на основе интеллектуального управления данными», — отметил Алексей Васильев, управляющий партнер d-sfera.

Интеграция опыта Comindware и d-sfera позволит закрывать ключевые потребности логистического сектора в автоматизации.

Партнерство формируется в критически важный момент для российского рынка цифровизации логистики, который по данным аналитиков демонстрирует рост на 34% в годовом выражении. Объем инвестиций в решения для управления логистическими процессами превысил 127 млрд руб. в 2024 г., а спрос на отечественные платформы вырос на 78%.

Сотрудничество является стратегическим шагом для обеих компаний в условиях технологического суверенитета и растущей потребности рынка в комплексных отечественных решениях. Партнерство объединяет лучшие компетенции обеих организаций: проверенную BPM-платформу Comindware и отраслевую экспертизу d-sfera в транспортно-логистическом секторе.

Партнерство закладывает фундамент для долгосрочного технологического сотрудничества, которое усилит позиции обеих компаний на рынке и внесет значимый вклад в цифровую трансформацию логистической отрасли России.