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Comindware первой в России создала платформу для управления всеми бизнес-процессами в единой среде

Компания Comindware объявляет о выпуске пятой версии своей флагманской платформы, которая впервые на рынке объединяет функционал корпоративной архитектуры с возможностями low-code разработки и управления бизнес-процессами. Ключевой особенностью обновления стала возможность одновременного управления автоматизированными и неавтоматизированными процессами в единой информационной среде. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Мы видим, что заказчики подходят к выбору программного обеспечения стратегически. Уже недостаточно автоматизировать отдельные процессы — необходимо видеть всю картину целиком, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Новая версия платформы позволяет компаниям не только создавать цифровые решения, но и управлять всей корпоративной архитектурой, включая процессы, которые пока остаются неавтоматизированными».

В новой версии Comindware Platform появился единый реестр процессов, объединяющий исполняемые и неисполняемые процессы. Бизнес-модель, созданная в диаграммах, автоматически проходит согласование со всеми вовлеченными лицами. Это создает единый контекст для ИT-архитекторов, бизнес-архитекторов, аналитиков, владельцев процессов и рядовых сотрудников.

«Главное преимущество новой версии — возможность построить структуру всей компании целиком и проследить связи от организационной структуры до конкретной задачи, — сказал Константин Яворский, технический директор Comindware. — Если раньше для этого требовались разные классы программного обеспечения, теперь всё это объединено в единой платформе».

Важной особенностью обновленной платформы стала расширенная система управления ресурсами. На верхнем уровне можно увидеть, что делает компания, а углубляясь в диаграммы процессов — как именно это происходит и как используются ресурсы. При планировании изменений, например, модернизации ИT-систем, сразу видно, какие бизнес-функции будут затронуты.

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Платформа будет доступна в двух редакциях. Базовая версия сохранит функционал автоматизации и создания бизнес-приложений. Расширенная версия Enterprise дополнительно включит полный набор инструментов корпоративной архитектуры для крупных компаний.

«Появление единой платформы для управления всеми процессами компании — это новый этап в развитии технологий цифровой трансформации, — сказал Виталий Шпак. — Впервые руководители получают инструмент, который позволяет видеть полную картину бизнеса, контролировать изменения на всех уровнях и проводить цифровизацию в комфортном для компании темпе. При этом платформа может работать как точечный инструмент автоматизации отдельных процессов и постепенно масштабироваться до уровня комплексной системы управления цифровой трансформацией всего предприятия».

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