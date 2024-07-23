В России 38% компаний инвестируют миллионы в трансформацию бизнеса

Компания Artezio (входит в группу «Ланит») совместно с Comindware и ассоциацией Руссофт провела масштабное всероссийское исследование, посвященное цифровой трансформации бизнеса в России. В нем приняли участие компании из различных отраслей, представители малого бизнеса и крупных корпораций. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Исследование выявило, что российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации с особым акцентом на информационные технологии. Около 40% респондентов представляли именно эту сферу. Значительная часть опрошенных (45%) имеет штат более 200 сотрудников, задействованных в процессах автоматизации, что говорит о серьезном масштабе внедрения цифровых технологий в крупном бизнесе.

Большинство компаний находятся на продвинутых этапах цифровизации: 38% оптимизируют уже внедренные решения, а 10% завершили основные этапы трансформации. Это свидетельствует о зрелости подхода к цифровизации в российском бизнес-сообществе. При этом значительная часть компаний (28%) только начала свой путь, что указывает на потенциал дальнейшего роста в этой области.

Инвестиции в цифровизацию остаются приоритетом для многих компаний. Более трети опрошенных (38%) уже вложили свыше 3,5 млн руб. в цифровую трансформацию, и почти столько же (31%) планируют инвестировать аналогичные суммы в ближайший год. Это демонстрирует серьезность намерений бизнеса в отношении цифровых технологий и готовность к долгосрочным вложениям.

Основные направления инвестиций включают внедрение нового ПО (69% компаний), найм ИT-специалистов (55%) и внедрение новых технологий (52%). Значительное внимание уделяется также обучению сотрудников (48%), что подчеркивает понимание важности развития человеческого капитала в процессе цифровизации.

В автоматизации бизнес-процессов лидируют финансовые операции: 72% компаний автоматизировали бухгалтерию и налоговый учет. Также популярны автоматизация управления ресурсами (55%) и клиентских процессов (48%). Это отражает стремление бизнеса к оптимизации ключевых операционных процедур.

Среди инструментов цифровизации наиболее распространены электронный документооборот (83%), CRM-системы (66%) и системы управления проектами (62%). Растет интерес к более продвинутым технологиям: 17% компаний уже применяют инструменты бизнес-аналитики, а 10% начали использовать искусственный интеллект.

Уровень цифровой грамотности сотрудников в целом оценивается как высокий (83% компаний). В трети компаний более 90% сотрудников обладают цифровыми навыками, что говорит о серьезном прогрессе в адаптации персонала к новым технологиям.

Большинство компаний (79%) имеют четкую стратегию цифровизации, либо активно внедряя технологии, либо реализуя отдельные проекты. Основные ожидания связаны с увеличением эффективности бизнес-процессов (48%) и ростом прибыли (24%).

В процессе разработки и внедрения новых решений компании активно используют такие современные методологии, как прототипирование и тестирование (62%), а также Agile (31%). Большинство (66%) проводят бета-тестирование на ограниченной аудитории перед полномасштабным запуском.

Ключевыми вызовами в процессе цифровизации остаются выбор подходящих инструментов (31%), подготовка сотрудников к изменениям (28%) и обеспечение безопасности данных (17%). Это подчеркивает комплексный характер задач, стоящих перед компаниями в процессе цифровой трансформации.

Исследование выявило растущий интерес к отечественным решениям для управления бизнес-процессами (BPM). Среди наиболее востребованных систем упоминаются Comindware, BPMSoft и ABBYY Timeline. При выборе BPM компании в первую очередь обращают внимание на функциональность, удобство использования и безопасность, что отражает зрелость подхода к выбору технологических решений.

«Результаты нашего исследования наглядно демонстрируют, что цифровая трансформация стала неотъемлемой частью стратегии развития для большинства российских компаний, независимо от их размера и отрасли, ‒ сказал Сергей Матусевич, директор по технологиям Artezio. ‒ Особенно впечатляет готовность бизнеса инвестировать значительные средства в цифровизацию даже в нынешних экономических условиях. Это говорит о понимании критической важности цифровых технологий для поддержания конкурентоспособности и эффективности».

Виталий Шпак, генеральный директор Comindware: «Мы видим, что компании переходят от точечной автоматизации отдельных процессов к комплексной цифровой трансформации бизнеса. Растущий интерес к таким продвинутым технологиям, как искусственный интеллект и бизнес-аналитика, свидетельствует о зрелости подхода российских компаний к цифровизации».

Исследование также выявило ряд вызовов, с которыми сталкиваются компании в процессе цифровой трансформации. Среди них необходимость постоянного обучения персонала, обеспечение кибербезопасности и интеграция новых технологий с существующими системами. Эксперты подчеркивают, что успешная цифровизация требует не только внедрения технологий, но и изменения корпоративной культуры и бизнес-процессов.

«Цифровая трансформация – это марафон, а не спринт, ‒ сказал Виталий Шпак. ‒ Компании, которые смогут выстроить долгосрочную стратегию цифровизации и последовательно ее реализовывать, получат значительное конкурентное преимущество в ближайшие годы».