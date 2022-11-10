Comindware расширяет совместимость своих решений с российскими ОС на ядре Linux и процессором «Эльбрус»

В России продолжается активная адаптация импортонезаивисмых цифровых решений к российским ОС на ядре Linux и отечественным процессорным технологиям. Это позволит бизнесу максимально снизить риски, связанные с аннулированием лицензий или отсутствием обновлений операционных систем с закрытым исходным кодом, таких как Microsoft Windows. По решению Минцифры до конца 2024 г. все программы, входящие в Единый реестр отечественного программного обеспечения, должны будут поддерживать российские ОС на ядре Linux. Компания Comindware вошла в число первых компаний, которые реализовали поддержку задолго до заявленного срока. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Важным шагом по адаптации решений Comindware к работе под управлением российских ОС на ядре Linux стало партнерство с компанией «Базальт СПО» — разработчиком операционных систем «Альт». В рамках сотрудничества в Comindware Business Application Platform была реализована поддержка ОС «Альт сервер» 10.

Поддержка серверных дистрибутивов ОС «Альт» со стороны Comindware открывает для бизнеса дополнительные возможности по применению облачных решений и распределенного доступа к Comindware Business Application Platform. «Альт сервер» — серверный дистрибутив на базе ядра Linux с широкой функциональностью, позволяющий поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также различное дополнительное оборудование. Дистрибутив доступен для серверов на базе зарубежных и российских процессоров, включая «Эльбрус».

«Поддержка российских операционных систем на ядре Linux — важный вектор в развитии наших программных продуктов. Разработчики ОС “Альт cервер” 10 проделали большую работу по адаптации своего дистрибутива к различным серверным аппаратным платформам. Поддержка процессоров, включая российские “Эльбрусы”, создает полноценный фундамент для цифровой независимости и стабильной работы любого бизнеса в России. Партнерство создателей ОС “Альт” с Comindware упрощает выбор и применение российских решений, убирает технические барьеры для развертывания и использования отечественных программных инструментов», — сказал директор Comindware Виталий Шпак.

«Разработка различных моделей бизнес-процессов компании — непростая и очень важная задача, как и работа над созданием ОС: надо взаимно увязать тысячи компонентов так, чтобы они работали бесконфликтно, вовремя обнаруживать и устранять уязвимости, непрерывно совершенствовать, сверяясь с требованиями времени. Мы знаем, что это работа ежедневная, трудоемкая, жизненно необходимая, и что цифровая среда для нее должна быть качественной и надежной. Именно такую среду обеспечивает связка технологически независимой российской ОС “Альт” и отечественной Comindware Business Application Platform», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Поддержка серверных дистрибутивов Linux со стороны Comindware, ускорит процессы цифровой трансформации бизнеса в России. По данным Comindware, запрос на прикладное ПО, совместимое с отечественными ОС на ядре Linux со стороны российского бизнеса сегодня достаточно высокий. Предложения об ускорении поддержки таких дистрибутивов ОС поступают со стороны крупных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы обеспечить своему бизнесу цифровую независимость.

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. до 2021 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.