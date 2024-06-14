Low-code для закупок в промышленности. Кейс клиента Comindware на CNews Forum

О том, как при помощи автоматизации удалось в 1,5 раза сократить время на подготовку к закупке, достичь 100% точности в документации и других преимуществ, расскажет NGCO New Gas Company совместно с экспертом Comindware на CNews Forum Кейсы 2024.

Бесперебойное производство начинается с налаженного процесса закупок. Помимо своевременного приобретения сырья и оборудования в необходимом объеме отдел закупок отвечает за экономию средств компании и выбор благонадежных поставщиков. Кроме того, закупочная деятельность, как правило, строго регламентируется, и подготовка документации требует должного оформления и хранения.

Деятельность NGCO New Gas Company связана с производством технических газов, поэтому компания уделяет пристальное внимание безопасности, скорости и качеству.

Реализуя проект, компания NGCO сфокусировалась на автоматизации обработки заявок на закупку, работы с договорами, счетами и запроса бюджета. При выборе технологий для цифровизации компания отдала предпочтение low-code BPMS Comindware Business Application Platform, которая позволяет создавать бизнес-приложения без или с минимальным использованием программирования и самостоятельно их дорабатывать.

В рамках CNews Forum Кейсы 2024 специалисты отдела закупок NGCO совместно с экспертом по внедрению low-code BPMS Comindware в промышленности расскажут о ходе проекта, какой функционал был реализован, каких результатов удалось достичь и как планируется дальнейшее развитие проекта.

Компания Comindware активно поддерживает воплощение амбициозных проектов цифровизации, выступает партнером ежегодного CNews Forum и рада участвовать в обмене лучшими практиками цифровой трансформации промышленного сектора. По мнению участников проектной команды со стороны клиента, подобный проект будет интересен компаниям, у которых существуют уже отлаженные ручные процессы и которые ищут гибкие инструменты, чтобы автоматизировать процессы так, как это необходимо компании.

Реализуете проект цифровизации? Давайте договоримся о встрече, чтобы обсудить, как платформа Comindware сможет помочь в решении ваших бизнес задач.