Исследование: лишь 7,9% российских компаний используют ИИ для обработки данных

Компания Comindware, разработчик low-code платформы для управления бизнес-процессами, приступила к предварительному анализу данных, полученных в рамках второго всероссийского исследования готовности бизнеса к цифровой трансформации. Это исследование проводилось при поддержке ассоциаций «Руссофт» и BPM-профессионалов, а также компании Artezio (ГК «Ланит») с целью получения актуальной и достоверной информации о текущем состоянии цифровизации в различных отраслях экономики России, а также для выявления ключевых трендов, проблемных зон и перспектив развития в этой области. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Согласно полученным данным, только 7,9% российских компаний сегодня применяют искусственный интеллект (ИИ) для обработки данных, несмотря на значительные преимущества этой технологии.

Результаты опроса показали, что большинство компаний по-прежнему полагаются на традиционные методы обработки данных: 55,3% используют системы управления базами данных (СУБД), 23,7% — облачные технологии, а 13,2% — системы бизнес-анализа (BI).

«Низкий уровень внедрения ИИ в российском бизнесе — скорее закономерность, так как компании не всегда могут найти варианты, как встроить ИИ в свои реальные рабочие процессы, — отметил Игорь Простоквашин, ведущий аналитик и руководитель исследовательской группы Comindware. — Чтобы преодолеть барьеры и ускорить адаптацию этой технологии, необходимы совместные усилия бизнеса, государства и экспертного сообщества. Важно повышать осведомленность о возможностях ИИ, инвестировать в обучение специалистов и создавать благоприятные условия для внедрения инноваций».

«По результатам нашего исследования, мы выделили несколько ключевых факторов, которые сдерживают широкое внедрение ИИ в российских компаниях. Во-первых, многие организации до сих пор не осознают в полной мере те преимущества, которые может дать использование искусственного интеллекта для анализа данных и принятия решений. Зачастую бизнес просто не понимает, как ИИ может помочь им оптимизировать процессы и повысить эффективность. Во-вторых, на рынке наблюдается явный дефицит специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для внедрения и использования ИИ-систем. Без квалифицированных кадров компаниям сложно начать применять эту технологию.Высокие затраты на внедрение ИИ могут стать барьером для некоторых компаний, особенно в условиях экономической неопределенности. Однако это не всегда так. В случае с BPM-платформами, которые оркестрируют работу различных систем, внедрение ИИ может происходить достаточно просто и быстро. Например, наш опыт интеграции ИИ с CRM-системой на базе платформы Comindware показал, что трудозатраты могут быть рекордно низкими — всего 40 часов. Такие решения позволяют компаниям воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта без значительных инвестиций в инфраструктуру и с минимальными затратами времени и ресурсов на внедрение. Наконец, нельзя забывать про опасения бизнеса по поводу безопасности и конфиденциальности данных. Компании беспокоятся о рисках, связанных с передачей информации ИИ-системам, и их потенциальной уязвимостью перед киберугрозами. Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что проникновение ИИ в российский бизнес пока остается на достаточно низком уровне. Однако мы верим, что ситуация будет меняться по мере того, как компании начнут лучше понимать возможности этой технологии и появится больше доступных решений и квалифицированных кадров на рынке», — отметил Игорь Простоквашин.

Аналитики Comindware подчеркивают, что ИИ позволяет быстро обрабатывать большие объемы информации, выявлять скрытые закономерности и взаимосвязи, а также получать глубокие инсайты, недоступные при использовании традиционных методов анализа. Компании, которые не спешат осваивать эту технологию, рискуют отстать от конкурентов и упустить значительные преимущества.