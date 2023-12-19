Новое исследование показало, что бизнес ждет взрывной рост применения ИИ

В рамках последнего исследования Comindware и PEX Network, было выявлено значительное проникновение искусственного интеллекта (ИИ) в различные аспекты операционной эффективности и цифровой трансформации бизнеса. Отчет за 2024 г. демонстрирует, что компании различных отраслей начали активно внедрять ИИ в свои бизнес-процессы, делай ставку на широкое применение генеративных нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

В частности, исследование PEX 2024, русской локализацией которого занималась аналитическая группа Comindware, показало, что многие компании уже находятся на разных этапах внедрения ИИ.

«Наблюдается тенденция увеличения инвестиций в искусственный интеллект, что отражает его растущую важность. В 2024 г. 35% организаций планируют инвестировать в ИИ, что является значительным показателем его влияния на операционную эффективность и процессы трансформации бизнеса», — отметил ведущий аналитик Comindware Игорь Простоквашин.

«При рассмотрении методологий для оптимизации операционных расходов, искусственный интеллект занимает значительную долю — 20% организаций его уже используют. Это подтверждает, что ИИ становится ключевым инструментом в управлении изменениями, бизнес-анализе, реинжиниринге бизнес-процессов и в цифровой трансформации», — добавил он.

По словам эксперта, отчет PEX подчеркивает, что ИИ находит применение в широком спектре задач — от оптимизации операционных процессов до улучшения взаимодействия с клиентами и анализа больших объемов данных.

«Мы видим, что организации находятся на разных этапах использования ИИ. Некоторые только обсуждают его потенциальное применение, другие разрабатывают пилотные проекты или уже запустили один или несколько успешных проектов. Интересно, что есть и такие компании, которые систематически применяют ИИ в своих процессах изменений», — сказал Игорь Простоквашин.

Отчет Comindware и PEX Network за 2024 г. ясно демонстрирует, что ИИ – не просто технология будущего, но уже активно формирует современный бизнес-ландшафт. Организации, которые интегрируют ИИ в свои операции, открывают перед собой новые горизонты возможностей и эффективности. Согласно выводам авторов исследования, рынок ИИ, который в 2022 г. оценивался в $136,6 млрд, демонстрирует значительный рост и расширение практических применений технологии, включая контент-креацию и автономные автомобили.

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«Искусственный интеллект активно используется в различных сферах деятельности организаций, включая производственную деятельность, службы поддержки клиентов и колл-центры, а также в обработке и управлении данными. Это подтверждает мультифункциональность и адаптивность ИИ к различным аспектам бизнеса», — отмечают аналитики.

В российском бизнесе уже сформировался значительный спрос на использование ИИ для автоматизации процессов. Дополнительные данные и выводы аналитиков касательно рынка России уже опубликованы в локализованном отчете PEX на сайте Comindware. Там же будут представлены данные II Всероссийского исследования цифровизации бизнеса, которое сейчас проводится среди всех российских компаний.

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PEX Network — глобальное сообщество, включающее более 190 тыс. BPM-профессионалов и руководителей, которые хотят улучшить свой бизнес благодаря реализации процессного подхода к управлению и совершенствованию операционной деятельности компании.

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.