Comindware меняет рынок недвижимости с помощью цифровых двойников

Компания Comindware, разработчик BPMS-решений, объявляет о внедрении нового функционала в свою цифровую платформу и решение для управления недвижимостью —- «Comindware мое здание». Разработчики создали функционал интерактивных планов зданий, этажей, помещений и карт расположения оборудования внутри помещений. Таким образом владельцы недвижимости и управляющие компании могут оперировать в цифровыми двойниками физических объектов для автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Новый инструмент позволяет пользователям просматривать и взаимодействовать с картами, планами и другими графическими элементами, где уместно использование слоев. Теперь пользователи решения «Comindware мое здание» могут предложить своим арендаторам или жителям более простую схему подачи заявок, с использованием карты помещения или здания. Клиент может выбрать местоположение инцидента на план-схеме, и автоматически прикрепить информацию об этаже, помещении или оборудовании к заявке. При этом управляющая компания получает прозрачное отображение заявок и сможет отобразить все инциденты на плане здания, что значительно упрощает работу инженеров по обслуживанию недвижимости», – сказал ведущий аналитик Comindware Игорь Простоквашин.

С использованием нового типа атрибута под названием «чертеж», пользователи «Comindware мое здание» могут упростить настройку и визуализацию данных. Этот атрибут позволяет загружать и привязывать DWG-файлы к определенным объектам. В дополнение к этому, в программном обеспечении доступна настройка цветов для визуализации статусов объектов.

«Новый функционал был разработан таким образом, чтобы быть гибким и применимым для карт любого размера, включая большие географические области. Это открывает широкие возможности для использования инструмента не только в обслуживании зданий, но и других областях —- начиная от отображения карт состояния (пожаров, затоплений, готовности к посевной), до, так и схем-карт для визуализации разрабатываемых продуктов в PLM решениях на базе Comindware Business Application Platform», – сказал Игорь Простоквашин.

Возможности для работы с DWG-файлами доступным во всех разработках Comindware, что значительно расширяет варианты применения этой технологии в различных сценариях. При этом «Comindware мое здание» наиболее наглядно демонстрирует возможности цифровой визуализации и создания цифровых двойников физических объектов.

Продукт «Comindware мое здание» разработан для цифровизации зданий или помещений любого типа. Это продукт, который помогает управляющим недвижимостью компаниям эффективно ее обслуживать и проводить своевременный ремонт или замену оборудования. Причем благодаря цифровым инструментам, обслуживание зданий становится не только эффективным, но и более рентабельным за счет сокращения рутинных операций, оформления документов или даже привычных планерок для обслуживающего персонала. Платформа позволяет создавать и распределять задачи дистанционно и так же контролировать статус их выполнений.

***

Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.