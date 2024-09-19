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Российские ИТ-специалисты хотят круглый год жить на черноморском побережье

Результаты опроса ИT-специалистов, проживающих в России, показали высокий спрос на недвижимость на побережье Черного моря и желание жить на юге круглый год. Исследование провели сотрудники девелоперской компании ССК

Желание ИТ-специалистов приобрести недвижимость на юге России легко объяснимо: их подкупают теплый климат и 300 солнечных дней в году. Об этом CNews сообщили представители ССК.

В связи с популярностью черноморского побережья как локации для покупки квартиры конкуренция среди застройщиков, работающих на данной территории, растет. Сотрудники ИT-сферы рассказали, какие важные моменты нужно учесть застройщику, чтобы они выбрали именно его объект.

Более 73% респондентов с уверенностью сказали, что не против проживать в приобретенном объекте недвижимости на море круглый год. Тем не менее, около 65% из всех опрошенных, отвечая на вопрос о том, какую недвижимость они точно бы приобрели, ответили – с доходностью объекта в 10-20%.

Для комфортной жизни российскому ИТ-специалисту важны следующие моменты: наличие мест для интересного досуга и отдыха (67,3%), умная система кондиционирования (32,7%) и бесперебойный интернет (72,3%). Потенциальные покупатели голосуют за наличие собственного кинотеатра, библиотеки и зала для игры в бильярд. Большинство из них также планируют посещать спортзал, если он будет расположен прямо на территории объекта.

Также многие из них (32,7%) нуждаются в системе умного доступа на территорию, который, по их мнению, обезопасит объект недвижимости от появления посторонних. 88% особо отметили важность общего уровня безопасности в объекте и на его территории и проголосовали за круглосуточное видеонаблюдение на территории.

Также 77,2% респондентов отметили, что хотели бы получить предложение от профессиональной управляющей компании, которая возьмет на себя заботу об объекте.

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Отвечая на вопрос о том, какие виды спортивных и игровых активностей хотелось бы видеть на территории объекта или в непосредственной близости, мнения потенциальных покупателей разделились. Часть респондентов не против увидеть бассейн с возможностью обучения серфингу, другие — парк аттракционов или аквапарк, и лишь небольшая часть специалистов хотела бы иметь на территории комплекса киберклуб.

Из социальных объектов ИТ-специалисты голосуют за медцентр в шаговой доступности, а также требуют наличия поблизости супермаркета. При этом требования к медицинскому учреждению у потенциальных покупателей довольно высоки: круглосуточный режим работы, возможность заказа и доставки лекарств, высокий класс профессионализма у докторов, возможность проведения различных инъекций, капельниц, а также наличие круглосуточного медпункта внутри.

Большая часть участников опроса положительно отреагировала на наличие на территории объекта детского клуба с няней и аниматором.

93% планируют приобрести недвижимость в экологически благоприятном районе и у надежного застройщика.

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