Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком

В США готовятся коллективные иски против Qiwi

Американские юридические фирмы Rosen Law и Scam Law сообщили о подаче коллективных исков к платежной системе Qiwi от ее миноритарных акционеров. Присоединиться к искам могут инвесторы, которые приобрели ценные бумаги Qiwi с 28 марта 2019 г. по 9 декабря 2020 г. О своем желании инвесторы должны сообщить до 21 февраля 2021 г.

Претензии Центробанка к банку «Киви»

Ранее Qiwi сообщила том, что Центробанк России выявил ряд нарушений в работе банку «Киви», входящего в группу Qiwi. Нарушения касаются требований об отчетности и делопроизводстве. Из-за этого банк оштрафован на 11 млн руб.

Кроме того из-за выявленных нарушений Цетробанк с 7 декабря 2020 г. запретил или ограничил ряд операций банку «Киви», связанных с платежами в пользу иностранных продавцов и переводом денег от иностранных юридических лиц на предоплаченные банковские карты российских граждан.

В Qiwi считают, что выявленные нарушения стали следствием изменения политики Центробанка по регулированию электронной коммерции и общей тенденции повышения внимания к киберпространству и трансграничным платежам.

Американские юридические фирмы Rosen Law и Schall law начали подготовку коллективных исков к Qiwi от ее миноритариев

В то же время, если бы указанные ограничения Центробанка были бы введены в начале 2020 г., то негативному эффекту было бы подвержено от 33% до 40% от чистой выручки платежных сервисов компании. То есть показатель чистой выручки мог бы снизиться на сумму от 4,7 млрд руб. до 5,8 млрд руб.

Негативная реакция инвесторов

Инвесторы крайне негативно отрегировали на данные новости. В четверг 10 декабря 2020 г. котировки американских депозитарных акций Qiwi на бирже NASDAQ упали на 20% до $10,79. Правда, на следующий день акции частично отыграли падение и выросли на 4% до $11,23.

Упомянутые американские юридически фирмы считают, что Qiwi должна была предупредить своих инвесторов о нарушениях в системах отчетности и документооборота и соответствующих возможных санкциях со стороны Центробанка. Соответственно, отчетность Qiwi была недостоверной.

Мнение юриста

«Подобного рода иски могут подаваться на основании Закона США о торговле ценными бумагами и известного Закона Сарбейнс-Оксли (SOX), - говорит партнер юридической фирмы Astey Юрий Сидоренко. - Именно поэтому иск подан в Нью-Йорке. Положения Закона SOX требуют, чтобы руководство компании, чьи акции или депозитарные расписки торгуются на американской бирже, лично подписывало формы отчетности, гарантировало достоверность всех существенных сведений о компании и сообщало о любых серьезных обстоятельствах. Надо сказать, что иск к Qiwi, поданный юристами из Rosen, на данный момент довольно пустой, можно сказать, шаблонный, но это не означает, что впоследствии юристы не смогут усилить его и обосновать свою позицию».

Коллективные иски в США против МТС и Veon

Российские публичные компании, чьи акции торгуются на американских фондовых площадках, не в первый раз становятся объектом коллективных исков со стороны миноритарных инвесторов из США.

До этого подобные иски были поданы к компаниям «Мобильные телесистемы» (МТС) и Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»).

Обе истории касаются работы МТС и Veon в Узбекистане. В ходе расследования американских властей выяснилось, что об компании платили взятки Гульнаре Каримовой, дочери экс-президента республики Ислама Каримова. В результате МТС заплатил американским властям $850 млн, Veon - $795 млн. Данные обстоятельства стали поводом для подачи коллективных исков к обоим компаниям: американские юристы обвинили их в искажении информации о своей деятельности.