Над бывшим замминистра связи России сгустились тучи. Против него подали сразу три иска за обман инвесторов из США

Три коллективных иска от лица американских инвесторов поданы против британского разработчика электромобилей Arrival и его основателя, бывшего гендиректора «Скартела» и экс-замминистра связи России Дениса Свердлова. Истцы обвиняют Arrival в обмане инвесторов и создании у них ложных впечатлений: компания так и не начала выпуск продукции, а котировки ее акций резко упали.

Иска американских инвесторов против Arrival

В суды штата Нью-Йорк поступило сразу три коллективных иска от американских инвесторов, скупавших акции базирующегося в Великобритании производителя электромобилей Arrival. Об этом говорится в материалах компании. В первом иске истцами выступают Брюс Шмуттер (Bruce Schmutter) и Дайн Самет (Dean Samet), во втором – Мигель Санчес (Miguel Sacnchez), в третьем - Александр Любинин (Alexandre Lioubinine).

Помимо самой Arrival ответчиками выступает ряд топ-менеджеров компании, включая ее основателя и гендиректора Дениса Свердлова, бывшего финансового директора Тима Холброу (Tim Holbrow), гендиректора подразделения автомобилей Arrival Михаэля Аблесона (Michael Ableson) и президента Авинаша Ругообура (Avinash Rugoobur).

Денис Свердлов , бывший глава «Скартела» и экс-замминистра связи России

Также среди ответчиков числятся члены совета директоров Arrival: Михаэль Анатолитис (Michael Anatolitis), Гиллес Дюсемон (Gilles Dusemon), Цсаба Хорваф (Csaba Horvath), Алайн Кинищ (Alain Kinish), Кристен О’Хара (Kristen O’Hara), Джае Ох (Jae Oh) и председатель совета Петер Кунео (Peter Cuneo). Кроме того, в числе ответчиков значатся андеррайтеры, организовавшие выход Arrival на биржу – UBS Securities, Barclays Capital и Cowen & Company.

Как появился Arrival

Компания Arrival базируется в Великобритании и зарегистрирована в Люксембурге. Основным акционером компании (владельцем 75,7% акций) является люксембургский фонд Kinetik, принадлежащий Денису Свердлову. В 2008-2012 гг. Свердлов был гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota), который впоследствии был поглощен «Мегафоном». В 2012-2013 гг. Свердлов занимал пост замминистра связи России. В Arrival также работает ряд выходцев из «Скартела» и Минкомсвязи.

В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской компании CIIG Merger, не имевшей к тому моменту активов, но имевшей листинг на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компании и получила доступ к денежные средства на сумму $260 тыс, которые CIIG Merger привлекла в ходе проведения первичного размещения акций (IPO).

В процессе слияния CIIG Merger дополнительно привлекла от инвесторов еще $400 млн. Позднее Arrival провела дополнительное размещение акций, которое позволило компании привлечь еще $307 млн, и продала «зеленые» облигации на сумму $200 млн (средства от их размещения должны расходоваться на проекты в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработки экологически эффективной продукции). Всего за 2021 г. Arrival привлекла денежных средств на сумму $1,3 млрд. Недавно компания объявила о планах привлечь еще до $300 млн путем поэтапной продажи своих акций на бирже.

Обещания Arrival

В разработке у Arrival находится четыре транспортных средства: электробус (Arrival Bus), электрофургон (Arrival Van), большой электрофургон и малое транспортное средство (электромобиль). Первоначально планировалось, что производство электробусов начнется в конце 2021 г., электрофургона и большого электрофургона – в 2022 г., электромобиля – в 2023 г.

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Утверждается, что электрофургон от Arrival будет обходиться в эксплуатации на 17-28% дешевле, чем традиционные аналоги и конкурирующие транспортные средства, работающие на электричестве. Электробус должен быть дешевле в эксплуатации на 47-50%.

Одной из своих инноваций Arrival считает малые фабрики, которые, по утверждению компании, требуют небольших затрат на запуск производства и быстро вводятся в эксплуатацию. Компания обещала, что одна фабрика может разместиться на территории площадью 200 тыс. кв. м. На одной фабрике должно работать 250 человек.

Капитальные затраты на запуск одной микрофабрики должны составлять $45-50 млн, операционные - $12 млн в год. Это примерно в два раза меньше, чем требуется для запуска традиционных OEM-производств (компания, осуществляющая оригинальное производство под чужими брендами). А с момента начала аренды помещения до запуска производства должно пройти всего полгода.

Планировалось, что первые четыре микрофабрики появятся в 2021-2022 гг. Они должны были быть открытие в Бистере (Великобритания), испанской столице Мадриде и двух американских городах – Рок Хилл (штат Южная Каролина) и Шарлотте (Северная Каролина). В 2024 г. должна была работать уже 31 микрофабрика. В компании утверждали, что одна микрофабрика будет работать в две смены и сможет производить 10 тыс. электрофургонов в год или 1 тыс. электробусов в год.

Согласно ранним презентациям Arrival для инвесторов, в 2022 г. выручка компании должна была составить $1 млрд, в 2023 г. - $5,1 млрд, в 2024 г. - $14,1 млрд. Валовая прибыль компании должна была составить в эти годы $223 млн, $1,4 млрд и $3,8 млрд соответственно.

Ожидалось, что в 2022 г. будет выпущено 4,4 тыс. электрофургонов, 5,2 тыс. больших электрофургонов и 1,05 тыс. электробусов. В 2024 г. эти значения должны были достигнуть 136,5 тыс., 31,5 тыс. и 11,3 тыс. В том же году планировался выпуск 78,7 тыс. электромобилей.

Ожидания против реальности

Однако после объявления финансовых результатов Arrival за III квартал 2021 г стало понятно, что планам компании в ближайшее время не суждено сбыться. Отрицательный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) компании по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличился более чем в два раза – с минус 18 млн евро до минус 40 млн евро.

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Тогда же в компании объявили, что в 2022 г. будут открыты только три микрофабрики – в Бистере, Шарлотте и Рок Хилле. И то, они будут работать только в одну смену. Запуск данных фабрик на полную мощность состоится лишь в 2023 г., тогда же заработает четвертая фабрика в Барселоне. При этом число микрофабрик, которые планируется открыть к 2024 г., сократилось до девяти.

Сразу после этого котировки акций компании упали на 27% - с $17,8 до $12,9. Затем компания объявила о привлечении дополнительного финансирования за счет выпуска новых акций и конвертируемых облигаций, что снижало потенциальную прибыльность для инвесторов. В результате 17 ноября 2021 г. котировки акций компании снова упали на 20,8% до $10,73.

Обвинения в обмане инвесторов

К настоящему моменту Arrival так и не запустила производство. Соответственно, компания до сих пор не осуществляет продаж, не имеет выручки и тем более прибыли. В июле компания объявила, что на 30% сократит затраты и на такую же величину – штат (в компании работало 1,4 тыс. человек). По данным британской газеты Financial Times, Arrival намерена отказаться от выпуска электромобиля и электробуса в пользу единственного продукта - электрофургона.

Котировки акций компании продолжили снижаться и сейчас составляют $1,19 – это в 24 раза меньше, чем было в конце 2020 г. после объявления о слиянии Arrival с CIIG Merger ($28,12) и в девять раз меньше, чем акции CIIG Merger торговались до слияния с Arrival ($10). По итогам 2021 г. чистый убыток компании составил $1,1 млрд, по итогам II квартала 2022 г. данный показатель составил $89,2 млн.

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Истцы утверждают, что Arrival давала нереалистичные обещания и вводила инвесторов в заблуждения. В частности, компания не предупредила инвесторов об увеличении своих убытков, о необходимости привлечения дополнительного капитала, о неспособности стать прибыльной, о невозможности соблюдать график запуска продукции в производство и достичь заявленных финансовых показателях.

Проанализировав данные о строящейся фабрики в Бистере, истец Александр Любинин пришел к выводу, что Arrival ошибся в расчетах своих микрофабрик. Фактически капитальные затраты на строительство микрофабрики составили $75 млн (в полтора раза больше, чем планировалось), операционные затраты - $15 млн в год (на 25% больше ожиданий).

Все три иска поданы от лица всех инвесторов, которые приобретали акции Arrival с ноября 2020 г. по ноябрь 2021 г. Истцы просят суд обязать Arrival выплатить компенсацию инвесторам и установить ее размер. При этом первый из этих исков (от Брюса Штуттера и Дайна Самета) уже отозван.

Новые обещания Arrival

В Arrival утверждают, что намерены энергично отстаивать свою позицию, а сами иски находятся на ранних стадиях рассмотрениях, из-за чего сложно оценить их перспективы.

В последнем заявлении Arrival утверждалось, что электробус и электрофургон уже получили сертификацию в Европейском союзе и проходят стадию тестирования на общественных дорогах. В ближайшее время производство электрофургонов будет запущено на завод в Бистере, а в 2023 г. и на заводе в Шарлотте. Первым потребителем электрофургонов станут американский оператор экспресс-доставки UPS, который уже достиг соглашения с Arrival о закупке 10 тыс. транспортных средств данного типа.

Мнение юриста

«Юристы истца Алесандра Любинина делают ставку на то, что им удастся получить необходимые доказательства у самой компании Arrival в рамках так называемого раскрытия информации ответчиками, которое может санкционировать суд, - объясняет адвокат, партнер юридический фирмы Astey Юрий Сидоренко. - В то же время, Любинин не обвиняет руководство Arrival в мошенническом сговоре, ограничиваясь заявлениями о халатности при ведении бизнеса и введении в заблуждение инвесторов о состоянии текущих дел в компании. Такая тактика выбрана не случайно, так как более серьёзное обвинение — это и более высокий стандарт доказывания».