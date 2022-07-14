Убыточный стартап экс-замминистра связи России уволит сотни сотрудников

Британский производитель электротранспорта Arrival, созданный бывшим замминистра связи и экс-главой «Скартела» Денисом Свердовым, принял решение сократить 30% сотрудников и на столько же сократить объем затрат. Это должно помочь компании во второй половине 2022 г. начать производство электромобилей.

Новая бизнес-модель Arrival

Базирующийся в Великобритании производитель электромобилей Arrival, основанный россиянином Денисом Свердловым, объявил о намерении реорганизовать свой бизнес. Компания планирует на 30% сократить свои затраты и также на 30% численность персонала. В Arrival объясняют реорганизацию меняющимися макроэкономическими условиями.

До недавнего времени в компании работало 2,6 тыс. специалистов. То есть сокращено будет порядка 800-900 сотрудников. В то же время Arrival сохраняет план начать в III квартале 2022 г. производство своей продукции. Задачи нового плана должны быть выполнены до конца 2023 г., на это компания потратит имеющиеся у нее $500 млн.

Как Arrival выходила на биржу

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Ее основатель Денис Свердлов в 2008-2012 гг. был первым гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota), который затем был продан «Мегафону». В 2012-2013 г. Свердлов занимал должность замминистра связи.

Компания Дениса Свердлова сокращает персонал и затраты

Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владеет 75,7% акций Arrival. В компании также работает ряд бывших топ-менеджеров «Скартела» и чиновников Минцифры, включая бывшего замминистра связи Алексея Козырева, бывшего вице-президента «Скартела» по международному развитию и экс-мэра Иннополиса Егора Иванова, бывшего вице-президента «Скартела» по инновациям и экс-замгендиректора по цифровизации «Почты России» Родиона Шишкова и др.

В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской компании CIIG Merger, имевшей листинг на американской бирже Nasdaq. Благодаря этому Arrival стала публичной компанией. Также Arrival оказались доступны денежные средства на сумму $260 млн, которые CIIG Merger привлекла в ходе проведения первичного размещения акций (IPO).

Одновременно с этим слиянием CIIG Merger дополнительно привлекла от группы инвесторов еще $400 млн, которые также стали доступны Arrival. Кроме того, владельцы подавляющего числа варрантов CIIG Merger, проданных в ходе IPO компании, изъявили желание их реализовать: общая сумма, на которую могли быть реализованы варранты, составляет $140 млн.

Осенью 2021 г. Arrival провела дополнительное размещение акций, в ходе которой привлекла еще $307 млн. Кроме того, тогда же компания Arrival продала «зеленые» облигации (предполагают вложение средств в проекты в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработки экологически эффективной продукции) на сумму $200 млн.

Таким образом, за 2021 г. Arrival смогла в совокупности привлечь $1,3 млрд. При этом сама компания пока не осуществляет продажи и занимается только разработкой. По итогам 2021 г. операционный убыток Arrival составил $1,2 млрд, чистый убыток — $1,1 млрд.

Падение курса акций Arrival

В конце 2020 г., после объявления о слиянии CIIG Merger и Arrival, акции CIIG Merger торговались в районе $28 за одну бумагу. Осенью 2021 г. акции Arrival стоили в районе $16. Однако затем началось падение, и сейчас одна акция Arrival стоит лишь $1,5, то есть за полтора года ценные бумаги компании подешевели в 18 раз.

Какие электромобили разрабатывает Arrival

Основной продукт, который проектирует Arrival, — это грузовой электрофургон Arrival Van. Также проектируется пассажирский электробус Arrival Bus, предназначенный для городского транспорта. Кроме того, в Arrival считают инновацией свою идею об организации небольших фабрик для производства электротранспорта.

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Одна микрофабрика поместится на территории до 30 тыс. кв. м и сможет выпускать до 10 тыс. агрегатов в год. На одной фабрике должно будет работать от 250 до 300 человек, инвестиции в ее создание составят $45-55 млн. С момента постройки здания время на разворачивания оборудования микрофабрики составит полгода.

Кто согласился быть партнером Arrival

Американский экспресс-перевозчик UPS заключил с Arrival соглашение о покупке в 2022-2025 гг. 10 тыс. Arrival Van с опционом на покупку еще такого же числа агрегатов на сумму до $1,2 млрд. Американский агрегатор такси Uber договорился с Arrival о разработке еще одного транспортного средства, Arrival Car, предназначенного для решения задач городской мобильности.

Кроме того, лизинговый оператор LeasePlan стал приоритетным партнером Arrival в области лизинга Arrival Van и получил возможность приобрести три тыс. таких транспортных средств, а южнокорейский производитель химической продукции LG Chem договорился с Arrival о поставке аккумуляторных батарей для своих автомобилей.