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«МТС банк» запустил сервис пополнения лицевого счета оператора «Magticom Грузия»

«МТС банк» объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи «Magticom Грузия».

Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или сервиса «МТС деньги» достаточно зайти в раздел «Платежи», «Оплата», «Услуги СНГ/Дальнее Зарубежье», из представленного списка выбрать необходимого оператора «Magticom Грузия», далее ввести номер мобильного телефона и сумму пополнения. Зачисление средств осуществляется в грузинских лари.

Для повторных переводов на обеих витринах можно создать шаблон. Сервис доступен как с использованием счетов и банковских карт «МТС банка», так и карт сторонних банков, привязанных к платежным сервисам «МТС банка», а также лицевых счетов абонентов МТС.

Максимальная сумма разового перевода составляет 15 тыс. руб. «МТС банк» начисляет кешбэк в размере 1% от суммы перевода.

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Центры обработки данных

Ранее в июле 2022 г. банк объявил о реализации сервиса по оплате мобильной связи операторов Geocell и «Beeline Грузия».

Кроме того, «МТС банк» совместно с МДО «Душанбе сити» реализовал сервис по оплате мобильной связи для абонентов сотовых операторов стран СНГ: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также реализован сервис пополнения счетов мобильных операторов Армении.

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