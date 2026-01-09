Один из ключевых создателей GPT-4 увуольняется из OpenAI

Джерри Творек, один из ключевых сотрудников OpenAI, вице-президент по исследованиям, сыгравший важную роль в создании GPT-4 и Codex, решил покинуть компанию, с которой у него разошлись интересы в области исследований ИИ.



Решение об уходе

Вице-президент OpenAI по исследованиям Джерри Творек (Jerry Tworek) уходит из компании после семи лет работы, сообщил The Verge со ссылкой на заявление самого Творека в соцсети Х.

Один из создателей ChatGPT объяснил свое решение желанием заниматься исследованиями, которые «сложно проводить внутри OpenAI».

Творек возглавлял исследования OpenAI, посвященные обучению языковых моделей для решения задач в науке, технике, инженерии, математике и программировании.

Linkedin Джерри Творек работал в OpenAI с 2019 г., а в последнее время занимал должность вице-президента по исследованиям

OpenAI основана в 2015 г. В 2016 г. основатель и генеральный директор компании Сэм Альтман (Samuel Altman) впервые объявил о том, что компания создает общий ИИ (GAI). Чат-бот ChatGPT был запущен в 2022 г.

Карьера Творека в OpenAI

Джерри Творек родился и вырос в Польше. Он получил степень магистра математики в Варшавском университете. Первые пять лет своей карьеры он посвятил не ИИ, по данным издания 36Kr, а количественными исследованиям, над которыми работал в Амстердаме.

К OpenAI Творек присоединился в 2019 г. в качестве научного сотрудника. Тогда только что вышел GPT-2, а OpenAI представляла собой некоммерческую исследовательскую лабораторию. С 2022 г. Творек занимал должность ведущего научного сотрудника, возглавлял команду исследователей, а в 2025 г. стал вице-президентом по исследованиям OpenAI.

Творек сыграл ключевую роль в создании моделей o3 и o1, GPT-4, ИИ-модели для программирования Codex. Иными словами, Творек научил ChatGPT писать код. Codex, согласно заявлению OpenAI на ее сайте, используют разработчики по всему миру: от стартапов вроде Duolingo и Vanta до крупных компаний типа Cisco и Rakuten.

Творек также руководил внедрением GPT-5 и разработкой ChatGPT Agent в 2025 г.

Другие кадровые потери OpenAI

Уход Творека — не первый случай, когда OpenAI теряет ключевых специалистов.

Весной 2024 г., как писал CNBC, о своем уходе заявили соучредитель OpenAI Илья Суцкевер (Ilya Sutskever) и бывший руководитель отдела безопасности Ян Лейке (Jan Leike). Соучредитель Джон Шульман (John Schulman) сообщил, что уходит, чтобы присоединиться к конкурирующей компании Anthropic.

В сентябре 2024 г. стало известно, что технический директор OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) уходит после 6,5 лет работы. В тот же день Альтман рассказал, что руководитель исследовательского отдела Боб МакГрю (Bob McGrew) и вице-президент по исследованиям Баррет Зоф (Barret Zoph) приняли такое-же решение.

В соцсетях Мурати написала: «Никогда не бывает идеального времени, чтобы уйти из любимого места, но сейчас кажется, что это подходящий момент».

Через несколько дней после этого стало известно, что Совет директоров OpenAI рассматривает планы по реструктуризации компании в коммерческое предприятие, чтобы, по словам источника CNBC, обеспечить достижение ликвидности.

Покинувший OpenAI в январе 2025 г. исследователь безопасности OpenAI Стивен Адлер (Stephen Adler) обвинил компанию в недостаточных мерах по борьбе с зависимостью пользователей от чат-ботов. По его мнению, OpenAI поддается давлению конкуренции и отходит от приоритета в разработке безопасного искусственного интеллекта (ИИ), а для ряда пользователей ChatGPT оказывается угрозой психическому здоровью.