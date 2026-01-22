Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

В 2026 г. OpenAI может зафиксировать чистый убыток около $14 млрд, согласно внутренним документам стартапа. Это примерно в три раза больше прогноза по убыткам в 2025 г. В целом за 2023-2028 г. ИТ-компания планирует показать убыток в районе $44 млрд. При этом уже в 2029 г. OpenAI рассчитывает выйти на прибыль в районе $14 млрд за год.

Финансовые прогнозы ИТ-компании

Американская ИТ-компания OpenAI, разработчик чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT, выйдет в прибыль только в 2029 г. — после $44 млрд убытков, пишет The Information. Даже в 2026 г. аналитики ИТ-компании прогнозируют убытки в размере $14 млрд, эта сумма втрое превышает ранние оценки потерь за 2025 г.

Согласно внутренним расчетам OpenAI, общие убытки с 2023 по конец 2028 г. составят $44 млрд, после чего ИТ-компания планирует выйти на прибыль в $14 млрд в 2029 г. При этом журналисты The Information отмечают, что нынешние денежные расходы оказались ниже ожиданий — OpenAI потратила около $340 млн в первой половине последнего финансового года (с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.), хотя объяснения несоответствия с многомиллиардными общими убытками не приводится.

Unsplash - Zulfugar Karimov Разработчик ChatGPT прогнозирует убытки в $14 млрд на 2026 г. перед выходом на сверхприбыль к 2029 г.

OpenAI намерена инвестировать $200 млрд до конца 2030 г., при этом 60-80% средств пойдут на обучение и запуск моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Внутренние прогнозы предполагают рост годовой выручки коммерческого подразделения OpenAI до $100 млрд в 2029 г. против примерно $4 млрд в 2025 г.

Примеры на практике

В 2025 финансовом году компания Nvidia достигла выручки порядка $130 млрд, что стало возможным благодаря доминирующему положению на рынке ускорителей для ИИ в период наиболее интенсивного роста ИТ-инфраструктуры в истории отрасли.

В свою очередь, OpenAI ставит цель достичь сопоставимого уровня годовой выручки (около $100-$130 млрд) примерно через четыре года — к 2029-2030 г. — при отсутствии монопольного положения на рынке и в условиях значительно более высокой конкуренции со стороны других разработчиков ИИ-моделей и ИИ-платформ.

Указанные амбициозные планы руководства OpenAI предполагают необходимость многократного ускорения темпов роста доходов по сравнению с историческими примерами технологических компаний, а также существенного расширения монетизации через потребительские, корпоративные и потенциально новые модели (включая рекламу, лицензирование и outcome-based ценообразование т.е. обучение на основе результатов).

Прогнозы по выручке

Согласно прогнозной структуре выручки OpenAI на уровне около $100 млрд в год, распределение доходов выглядит следующим образом.

Unsplash - Andrew Neel Прогнозы по выручке OpenAI

Более 50% — поступления от потребительского продукта ChatGPT (включая подписки ChatGPT Plus, Team, Enterprise и иные платные планы для конечных пользователей).

Порядка 20% — доходы от реализации доступа к ИИ-моделям через application programming interface (API) для разработчиков и корпоративных клиентов.

Около 20% — выручка от других ИТ-продуктов и направлений, среди которых: онлайн-сервисы генерации видео, поисковые ИТ-продукты на базе ИИ-технологий, планируемые специализированные решения, в том числе ИИ-ассистенты для научных исследований и аналогичные отраслевые сервисы, о чем писал CNews.

Оставшаяся доля 10% приходится на прочие источники монетизации, включая потенциальные новые направления, которые в январе 2026 г. находятся на стадии разработки или раннего пилотирования.

Указанная структура демонстрирует намерение американской ИТ-компании OpenAI диверсифицировать доходы за счет как масштабирования флагманского потребительского ИТ-продукта, так и активного развития business-to-business (B2B)-каналов и новых высокомаржинальных продуктовых линеек.