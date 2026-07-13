Дизайнер iPhone и Apple Watch помогал создателям ChatGPT воровать у Apple сведения о будущих гаджетах

Иск Apple к OpenAI

Apple подала в суд на OpenAI, обвинив разработчика популярного чат-бота ChatGPT в хищении материалов, составляющих коммерческую тайну, которые используются для разработки собственных потребительских устройств, пишет TechSpot.

В иске, поданном Apple в Окружной суд серверного округа Калифорнии, в числе ответчиков фигурируют Танг Тан (Tang Tan) и Чан Лю (Chang Liu), ранее занимавшие высокие должности в стане «яблочных», после чего перешли на работу в OpenAI.

В Apple считают, что именно Тан и Лю стоят за разработкой схемы, которая позволяла OpenAI переманивать работников у купертиновцев, имевших доступ к ценной конфиденциальной информации, которую те впоследствии передавали новому работодателю.

До перехода в OpenAI Лю проработал в Apple на позиции старшего инженера-электротехника восемь лет. Тан принимал участие в разработке дизайна плеера iPod, смартфона iPhone и умных часов Apple Watch. В 2024 г. он покинул компанию и совместно с легендарным дизайнером Джонни Айвом (Jony Ive), выходцем из Apple, основал стартап IO Products, который впоследствии перешел под контроль OpenAI.

Medhat Dawoud / Unsplash Apple подала в суд на OpenAI

Как отмечает TechSpot, перешедшие на работу в OpenAI бывшие сотрудники Apple занимались разработкой некоего гаджета с ИИ-функциональностью. Предполагалось, что оно не будет иметь дисплея, зато сможет вести непрерывную запись видео и звука, анализировать их «на ходу» и реагировать в контексте ситуации. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) утверждал, что будущий девайс не позиционируется как замена смартфонам. Впрочем, сообщалось и о работе OpenAI над собственным смартфоном с акцентом на технологии ИИ. Начало массового производства устройства запланировано на 2028 г.

Суть претензий

В разговоре с изданием 9to5Mac Apple заявила о том, что располагает убедительными доказательствами хищения бывшими сотрудниками корпорации сведений, составляющих коммерческую тайну, и передаче их OpenAI. Для этого переметнувшиеся в стан последней работники якобы использовали свои же учетные данные, которые позволяли им входить в корпоративную сеть Apple и выкачивать из них «секретные» файлы.

В Apple уверены, что Лю и Тан самолично инструктировали экс-работников Apple, трудоустраивающихся в OpenAI, как следует выносить информацию и прототипы устройств за пределы офиса Apple, не привлекая к себе внимание со стороны службы безопасности. Для достижения своих целей Лю не брезговал использованием уязвимостей в системах Apple, о которых в компании не были осведомлены и даже шутил по этому поводу с коллегами. Кроме того, уходя из Apple он не вернул рабочий ноутбук своему бывшему работодателю.

Наконец, по мнению Apple, OpenAI выманивала ценные сведения о разработках «яблочных» у их технологических партнеров, вводя в заблуждение и убеждая в том, что секреты Apple разглашаются с ее же собственного согласия.

В частности, таким образом компании Сэма Альтмана удалось разузнать, какие технологии обработки металла применяет компания – партнер Apple, название которой не уточняется. Также с использованием этой манипуляции OpenAI якобы получила данные о технологиях управления питанием, аккумуляторных батареях и других компонентов Apple, в изготовлении которых принимают участие ее партнеры.

Лю и Тан – наиболее заметные «перебежчики» из Apple. Всего же сменить компанию из Купертино на OpenAI предпочли около 400 человек.

Решить проблему во несудебном порядке не удалось

Как отмечает TechSpot, Apple сообщила компании Альтмана о имеющихся к ней претензиях еще в феврале 2026 г., однако последняя так и не отреагировала. Однако OpenAI сама рассматривает возможность инициировать судебный процесс против Apple из-за неудовлетворительных результатов интеграции фирменного чат-бота OpenAI ChatGPT с голосовым помощником Apple Siri.