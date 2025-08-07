Разделы

Yandex B2B Tech предоставила российскому бизнесу доступ к рассуждающим моделям OpenAI с открытым исходным кодом

Yandex B2B Tech открыла доступ к новым рассуждающим нейросетям gpt-oss-120b и gpt-oss-20b от OpenAI. Опенсорс-модели можно использовать по API на платформе Yandex Cloud AI Studio. Новые модели помогут бизнесу создавать агентские системы – например, для автоматизации рекрутмента и технической поддержки, анализа и обработки документов и первичной коммуникации с клиентами. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Доступность новых моделей по API решает проблемы российского бизнеса по интеграции технологий OpenAI в собственные бизнес-процессы. Развернуть опенсорсные нейросети на собственной инфраструктуре может быть затруднительно, так как для этого требуется значительное количество вычислительных мощностей. Чтобы использовать модели напрямую у разработчика, нужно передать данные для обработки за рубеж, что может не соответствовать требованиям российского законодательства. При использовании Yandex Cloud AI Studio данные хранятся и обрабатываются в российских дата-центрах, при этом сервис соответствует всем требованиям закона «О персональных данных».

Новые опенсорсные нейросети сопоставимы по качеству с ведущими моделями OpenAI o3-mini и o4-mini, а в некоторых сценариях превосходят GPT-4o и o1. В новых моделях можно регулировать интенсивность рассуждений и скорость генерации ответа. Вскоре для этих моделей на облачной платформе будет доступен вызов функций для взаимодействия с внешними приложениями. Это поможет, например, найти нужную информацию в интернете при генерации ответа.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
