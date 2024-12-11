Microsoft: Браузеры и поисковики отомрут в ближайшие годы. Их заменят чат-боты и ИИ-агенты

ИИ сделает браузеры ненужными

В обозримом будущем традиционные веб-браузеры и поисковые системы могут полностью утратить свою актуальность. Пользователям больше не придется вручную «прокликивать» страницы в интернете или вручную разбирать поисковую выдачу, пытаясь добраться до необходимой информации. Об этом в интервью порталу The Verge заявил главный исполнительный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman).

Корпорация Microsoft запустила подразделение Microsoft AI в начале 2024 г. как структуру, которая будет заниматься исследованиями в сфере искусственного интеллекта, а также продвижением Copilot и иных ИИ-продуктов. В марте 2024 г. подразделение возглавил Мустафа Сулейман, сооснователь ИИ-стартапа DeepMind, который впоследствии был приобретен Google. Сулейман также был назначен исполнительным вице-президентом перспективного подразделения.

По мнению CEO Microsoft AI, использование поисковых систем в их нынешнем виде сопряжено с рядом неудобств. Гораздо проще задать вопросы, на которые требуется получить ответы, помощнику с функциями искусственного интеллекта Copilot на смартфоне, считает топ-менеджер. Согласно его прогнозу, ИИ-ассистенты и умные инструменты генерирования интерфейсов могут заменить традиционные поисковые системы и веб-браузеры уже в течение ближайших трех-пяти лет. Однако для того, чтобы технология достигла зрелости и стала массовой работающим над ней специалистам придется преодолеть ряд сложностей. Тем не менее Сулемайн выразил уверенность в том, что это обязательно произойдет.

Microsoft В ближайшие годы браузеры либо изменятся до неузнаваемости, либо исчезнут

Компаниям, владеющим веб-порталами, возможно, придется адаптировать их к взаимодействию с называемыми ИИ-агентами. В таком случае эти агенты смогут выполнять запросы пользователей, самостоятельно обмениваясь данными с другими ИИ-системами. Сулейман уклонился от ответа на вопрос интервьюера относительно того, как внедрение подобных технологий, благодаря которым человек оказывается полностью исключенным из процесса поиска информации в Сети, скажется на выручке от рекламы. Интернет-реклама является существенным источником дохода для поисковых систем вроде Google или Bing, принадлежащего все той же Microsoft.

Сулейман также отметил, что в Microsoft достигли значительных успехов в борьбе с «галлюцинациями», негативно отражающимися на надежности моделей генеративного ИИ. По его словам, в случае когда две ИИ-системы в ходе взаимодействия друг с другом сталкиваются с некими ошибками, в процесс может вмешаться человек, установить корни проблемы и устранить их, тем самым улучшив обе модели.

Развитие AR/VR-технологий заставит обозреватели измениться или исчезнуть

Отраслевой эксперт Ом Малик (Om Malik), тоже веб-браузерам в будущем придется либо адаптироваться к новым реалиям, в которых технологии виртуальной/дополненной реальности будут играть все более и более важную роль, либо исчезнуть вовсе. Развитие генеративного ИИ и диалоговых систем приведет к тому, что Всемирная паутина перестанет быть документоцентричной, какой она была с первого дня своего существования, в результате чего необходимость в браузерах полностью отпадет.

В ближайшее десятилетие появятся ИИ-инструменты, которые будут самостоятельно собирать данные из Сети и формировать для пользователей персонализированные потоки информации и выводить их в удобном виде, предлагая значительный уровень интерактивности, считает Малик.

ИИ-агенты и большие языковые модели

Нечто похожее концептуально уже тестирует корпорация Google в рамках Project Jarvis. Разработанный поисковым гигантом ИИ-агент в определенных условиях способен самостоятельно управлять мышью и «пользоваться» браузером для автоматизации некоторых операций.

Стартап выходцев из Google – /dev/agents – планирует создать первую операционную систему для ИИ-агентов.

В ноябре 2024 г. TechSpot сообщил, что OpenAI рассчитывает выпустить собственный браузер, в который будет интегрирован недавно созданный компанией поисковик на основе модели GPT.

В июне 2024 г. российский Сбербанк продемонстрировал ИИ-агентов, которые сами ставят себе задачи, пишут код для их решения, анализируют и визуализируют результаты. В банке заявили, что на базе больших языковых моделей GigaChat API и GIgaChain бизнес сможет создавать ИИ-агентов, способных решать задачи конкретной компании или сферы деятельности. К примеру, для ритейлеров можно будет создать агентов, которые организуют автоматическую генерацию информационных карточек товаров с последующим их размещением на различных площадках.

Microsoft Edge умирать не торопится

Несмотря на уверенную риторику CEO и вице-президента Microsoft AI, разработчики операционной системы Windows хоронить браузеры в целом и стандартный обозреватель Edge в частности, не торопятся.

Microsoft с переменным успехом пытается пересадить на Edge пользователей других браузеров с момента его появления. Нередко компания прибегает к сомнительным методам продвижения инструмента, что вызывает раздражение не только у пользователей, но и разработчиков альтернативных обозревателей. В ноябре 2024 г. Vivaldi, Opera, Wavebox, Waterfox и Google сформировали альянс BCA для борьбы с политикой Microsoft.