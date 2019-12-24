Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе в 2019 г. Оператор расширил спектр доступных неоператорских услуг в салонах связи, увеличил число фирменных точек продаж: в Петербурге запустили 52, из них 10 салонов в новом цифровом формате.

В 2019 г. Tele2 открыл на Северо-Западе 68 салонов связи и фирменных модулей в торговых центрах, из них 52 – в Санкт-Петербурге. Новые салоны заработали также в Архангельске, Великом Новгороде, Вологде, Калининграде, Мурманске и Петрозаводске.

Оператор продолжает развивать разные форматы салонов. Наряду с традиционными супермаркетами связи, действуют digital-кофейни – кобрендинговые проекты, совмещенные с кофейнями. В макрорегионе «Северо-Запад» действуют 10 таких точек: в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Северодвинске. Кроме того, в 2019 г. оператор стал развивать розницу на основе цифрового подхода в сервисе, ассортименте и коммуникациях. Первые цифровые салоны уже открыты в Северной столице и Петрозаводске.

В новых торговых пространствах, построенных по концепции «трижды диджитал», установлены виртуальные витрины, с помощью которых клиент может самостоятельно проверить карту зоны покрытия Tele2, выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф. Интерактивные витрины рядом с гаджетами выводят на дисплей технические характеристики, а также рейтинги и отзывы о товаре из интернета. Салоны дополнены зонами, где можно протестировать и заказать технику из онлайн-гипермаркета Aliexpress с доставкой до 10 дней, приобрести гаджеты для «умного» дома. У самых популярных брендов организованы отдельные зоны. Гаджеты собраны по принципу экосистемы: рядом со смартфоном – наушники и другие комплементарные девайсы.

В числе самых популярных смартфонов у клиентов Tele2 – флагманы брендов Samsung, Huawei, Xiaomi. Среди тарифной линейки «Мой Tele2» 40% покупателей в салонах северо-запада выбирают тариф «Мой онлайн+». Помимо стандартного пакета телеком-услуг и возможности приобретения смартфонов, модемов и аксессуаров к ним, посетители магазинов оператора могут совершать денежные переводы, погашать кредиты, оформлять страховки, подключать программы-антивирусы, приобрести билет на самолет или поезд. Примечательно, что в 2019 г. абоненты чаще стали страховать не только гаджеты, но и жизнь, здоровье и имущество.

Из дополнительных услуг в этом году появилась возможность подключить онлайн-кинотеатр «Окко», воспользоваться услугой выездной компьютерной помощи «Службы добрых дел», сервисом телемедицины «Яндекс.здоровье», получить ответы на юридические и налоговые вопросы с помощью карты «Правокард». Геймеры могут подключить игровую облачную платформу Play Key – проект, улучшающий качество изображения на компьютерах со слабой видеокартой. В 90% салонов Tele2 доступны для подключения цифровые услуги для дома компании «Ростелеком».