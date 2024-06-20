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Цифровизация
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Университет Иннополис и «РВК.Цифровые решения» подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились сформировать методологии и подходы к тиражированию успешных практик импортозамещения, практик внедрения программного обеспечения и моделей ИИ в отрасли ЖКХ и умного города.

В рамках соглашения университет Иннополис и «Росводоканал» намереваются проводить совместные прикладные и научные исследования, организовывать мероприятия по повышению цифровой зрелости отраслевых предприятий, обмениваться экспертизой и опытом в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Также документ предусматривает повышение цифровых компетенций специалистов отрасли и совместное создание образовательных программ.

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Импортонезависимость

Александр Ермольчев, директор по ИТ университета Иннополис: «Подписание соглашения открывает новые перспективы для взаимодействия в области развития жилищно-коммунального хозяйства. Оно позволит тиражировать успешные ИТ-практики в рамках отрасли городского хозяйства, изучать опыт группы компании «Росводоканал», и выстроить долгосрочное сотрудничество».

Сергей Путин, генеральный директор «РВК.Цифровые решения» (входит в группу компаний «Росводоканал»): «Опыт и возможности университета Иннополис, как отраслевого партнера Минстроя и Минцифры России, качественно поддержат развитие бизнес-процессов группы компаний “Росводоканал”».

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