Университет Иннополис разработает ИИ-платформу для прогнозирования спроса

Разработка Института искусственного интеллекта российского ИТ-вуза сможет предсказывать спрос на гибкую упаковку, исходя из макроэкономических показателей, сезонности и цикличности поставок. Совместная заявка компании Danaflex и Университета Иннополис выиграла в конкурсе решений цифровой трансформации от Минцифры России: на внедрение ИИ выделят 121 млн рублей.

Автоматизация технологических и бизнес-процессов на основе технологий искусственного интеллекта позволит сократить время производства гибкой упаковки и увеличит процент выполненных в срок заказов. Нейросеть обучат на данных, собранных Danaflex за последние несколько лет. Благодаря разработке, на складах компании будет находиться достаточное количество сырья, а производственные линии будут рационально запускаться с наименьшим временем простоя.

«Институт искусственного интеллекта последние 3 года работает над созданием ИИ-платформы, в том числе на основе нейронных сетей, сервисы которой повышают эффективность технологических и бизнес-процессов в крупных российских компаниях. Партнёрство с Danaflex — важное событие для развития искусственного интеллекта в промышленности. В области производства полимерной продукции, по нашим данным, не существует аналогов подобных сервисов предиктивной аналитики, поэтому это решение потенциально можно масштабировать на всю промышленность», — рассказал директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев.

«Университет Иннополис является крупнейшим НИОКР центром в Российской Федерации в области цифровой экономики. Проектный портфель российского ИТ-вуза включает в себя многочисленные проекты по всем направлениям “сквозных” цифровых технологий. Закономерно, что именно Университет Иннополис был выбран нами в качестве партнёра цифровой трансформации производства», — генеральный директор Danaflex Айдар Сафин.

Упаковка Danaflex является необходимой составляющей при производстве продуктов питания. В настоящей момент основной проблемой отрасли являются длинные циклы производства и сложности прогнозирования объемов потребления. Целью данного проекта является кардинальное сокращение затрат времени, что в свою очередь приведет к значительной экономии по всей цепочке производства. Компания Danaflex работает с крупнейшими производителями продуктов питания как в России, так и за рубежом.