Система открытых инноваций поможет в преодолении вызовов перед российским ТЭК

На промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени эксперты обсудили механизмы поддержки и развития новых технологий для ТЭК. Одним из главных и эффективных инструментов эксперты считают акселерационные программы и венчурные фонды.

Об акселерационной программе «Индастрикс» рассказал директор по развитию открытых инноваций и новых бизнесов «Газпромнефть – Технологические партнерства» Максим Бардин.

Он напомнил, что акселератор функционирует с 2021 года. Поддерживая стартапы и инновационные предприятия, «Индастрикс» играет ведущую роль в разработке новых решений и обеспечивает кросс-индустриальное взаимодействие науки, предпринимательства и крупного бизнеса.

Участникам «Индастрикс» предоставляются доступ к производственной и испытательной инфраструктуре, менторская поддержка и другие преференции. За счет этого ускоряется процесс создания и вывода на рынок перспективных технологий и продукции. В программе уже приняли участие более 2 тыс. команд инноваторов со всей страны. Выпускники акселератора получают заказы как от «Газпром нефти», так и от ее партнеров.

Максим Бардин отметил, что «Индастрикс» поддерживает не только индустриальное направление, но и студенческое технологическое предпринимательство. Партнерами программы сегодня являются более 50 вузов, студенческие команды подают до 400 заявок в год, и многие идеи имеют большой потенциал для реализации.

Также он подчеркнул, что для успешного развития системы поддержки инноваций нужно активнее вовлекать в нее нефтесервисные компании. Они, как правило, не занимаются созданием новых технологий, при этом около четверти заявок, подаваемых в рамках акселератора, связаны именно с нефтесервисом. Некоторые разработки могли бы значительно увеличить производственную эффективность.

«В партнерской сети акселератора «Индастрикс» десятки вузов, российских промышленных и ИT-компаний, инвестиционно-венчурных фондов. Совместными усилиями и при поддержке профильных государственных ведомств мы формируем спрос на инновационные технологии для ТЭК и смежных отраслей. Стартапам, которые создают технологии с большим потенциалом, предоставляется максимальная поддержка: экспертная, технологическая, ресурсная. Компетенции нефтесервисных компаний, которые активно вовлекаются в процесс создания инноваций, станут неотъемлемой частью цикла разработки прорывных технологий для нефтегазовой индустрии», – резюмировал Максим Бардин.