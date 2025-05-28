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Решения на базе ИИ - драйверы технологического развития предприятий ТЭК

Реальный сектор заинтересован во внедрении инновационных инструментов. По данным Минэнерго России, к концу 2024 г. 58% российских компаний ТЭК внедрили технологии искусственного интеллекта, что вдвое больше по сравнению с 2022 г. Прогнозируется, что к 2027 г. этот показатель достигнет 70%. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Т1».

Согласно экспертным оценкам, внедрение ИИ и цифровых двойников позволит автоматизировать до 70–80% процессов и высвободить время специалистов для стратегических задач. А работа с большими данными повысит актуальность прогнозирования, а также сделает все операции прозрачными.

«Сегодня мы видим высокую заинтересованность промышленных компаний в формировании собственных центров компетенций по современным технологиям. Создаются союзы индустриальных, технологических и академических партнеров, что позволяет не только внедрять ИИ и большие данные, но и эффективно решать задачи оптимизации процессов, управления энергопотреблением, мониторинга и диагностики оборудования, а также автоматизации логистики и цепочек поставок», — сказал Михаил Ивченко, управляющий директор по работе с промышленным сектором и ТЭК «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1»).

По его словам, для скорейшего достижения технологической независимости необходима единая платформа управления ИИ и интеграция всех цифровых решений на предприятии.

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«Кто первым отладит единую платформу управления технологиями ИИ и интегрирует ее с бизнес-процессами, тот получит неоспоримое преимущество на рынке. Мы в «Т1» стремимся к тому, чтобы такие решения были доступны на наименьших ресурсах и позволяли демократизировать передовые технологии для всей отрасли», — отметил Михаил Ивченко.

Для реального прорыва в цифровизации промышленности необходимы не только инвестиции и развитие отечественного оборудования, но и активная кооперация с вузами и научными центрами, а также поддержка со стороны государства и регуляторов. Рост технологичности и внедрение современных цифровых решений способны сделать промышленность более привлекательной для нового поколения специалистов, но для этого важно снижать порог входа в профессию и развивать адаптивные обучающие программы на базе ИИ.

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