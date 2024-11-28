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МТС: половина региональных DDoS-атак в сфере ТЭК в октябре пришлась на сайты компаний Сибири

Компания RED Security, открытая экосистема решений и экспертизы в сфере кибербезопасности, сообщила о резком росте DDoS-атак на веб-ресурсы организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в октябре. По сравнению со среднемесячным показателем за первые три квартала 2024 г. в октябре 2024 г. количество атак этого вида в сфере ТЭК выросло в три раза. Лидером по количеству инцидентов стал Сибирский федеральный округ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«С началом отопительного сезона востребованность ресурсов ТЭК возрастает в разы. Соответственно, растет и интерес злоумышленников к реализации атак на отраслевые интернет-ресурсы, эффект от прерывания работы которых будет наиболее заметен. Например, недоступность сайта энергосбытовой компании для потребителей в момент аварии на энергосетях может обернуться не только репутационным ущербом, но и в отдельных случаях – вопросами со стороны регулирующих органов к обеспечению надлежащего уровня защищенности ИТ-ресурсов субъекта КИИ», – сказал технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

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Облачные тренды

Другой немаловажный фактор, повышающий интерес злоумышленников к данной сфере, связан с интенсивной цифровизацией нефтегазовых и энергетических предприятий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе к 2030 г. вырастет в 13,5 раза по сравнению с 2020 г. Высокая цифровизация неминуемо влечет за собой рост объема уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций и повышение рисков информационной безопасности.

В целом, за истекшие 10 месяцев 2024 г. сфера ТЭК прочно вошла в пятерку наиболее подверженных DDoS-атакам отраслей.

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