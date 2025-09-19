«Таттелеком» представил высокоскоростной роутер c поддержкой Wi-Fi 6

«Таттелеком» (бренд «Летай») представил роутер с Wi-Fi шестого поколения. Обновленное устройство для подключения к проводному интернету с поддержкой нового стандарта 802.11ах является продолжением «кубика», который презентовали в 2024 г. Разработчиками маршрутизаторов по техническому заданию «Таттелекома» по-прежнему является НТЦ «РОТЕК». Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Роутер работает в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц, что позволяет обслуживать большое количество устройств (смартфоны, ноутбуки, умные гаджеты и др.), не снижая скорость и не создавая очереди на передачу данных. Смотреть видео в высоком разрешении, скачивать большие файлы и играть в онлайн-игры теперь будет комфортнее – Wi-Fi 6 может обеспечивать скорость до 9,6 Гб/с.

Устройства рассчитаны на сохранение качества связи и покрытие сигналом до 80 кв. м. При необходимости роутеры соединяются в mesh-систему, позволяя исключить слепые зоны и установить надежное соединение на большей площади.