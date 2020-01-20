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«Ротек» и «Сименс» будут развивать совместные проекты

Бизнес

«Ротек» и «Сименс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых решений. Свои подписи под документом поставили генеральный директор компании «Ротек» Иван Панасюк и директор управления «Цифрового производства» компании «Сименс» в России Жанна Шалыгина.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон в сфере автоматизации, диспетчеризации объектов энергетической инфраструктуры промышленных предприятий и построения систем предиктивной аналитики в России с использованием продуктов и решений обеих компаний. Партнеры намерены оказывать взаимную поддержку по научно-техническим вопросам, обмениваться идеями и разработками в области цифровизации, автоматизации и диспетчеризации, а также заниматься совместным продвижением проектов.

«Для компании "Ротек" сотрудничество с "Сименс" – это отличная возможность масштабирования наших решений, обеспечивающих на сегодняшний день надежность работы уже 3,5 ГВт генерации в России и Казахстане. Уверен, объединив усилия и используя уникальную экспертизу компании "Ротек" в предиктивной аналитике и мониторинге всех видов энергетических турбин и обширного перечня промышленного оборудования, мы сможем задать новую динамику процессам цифровизации промышленности, сделать их работу безопаснее и эффективнее», — сказал Иван Панасюк.

«Внедрение предиктивных моделей и аналитических инструментов на предприятиях в последние годы стало заметным трендом, и их востребованность стабильно растет. Особенно они важны на объектах промышленной инфраструктуры, где стоимость простоя слишком высока. Используя обширный опыт компании "Ротек" в области энергетики, мы будем стремиться создавать системы предиктивной аналитики в первую очередь для крупных промышленных предприятий. Передовые технические решения компании "Сименс" и экспертный опыт компании "Ротек" помогут нашим заказчикам перейти от стратегии устранения проблем к их предотвращению, что позволит значительно сократить издержки и оптимизировать производство», — отметила Жанна Шалыгина.



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