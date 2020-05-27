Mail.ru Cloud Solutions обеспечит инфраструктуру для разработки медицинских решений

Ассоциация «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) совместно с Mail.ru Cloud Solutions (MCS) и исследовательскими организациями Международного медицинского кластера в Сколково, МФТИ и НИИ им. Семашко запускают грантовую программу поддержки проектов в области цифровизации здравоохранения.

Главная цель программы — поддержка российских разработчиков инновационных решений для здравоохранения. Конкурс позволит перспективным проектам получить бесплатный доступ к ресурсам, необходимым для быстрого запуска и дальнейшего роста.

Экспертное жюри, в состав которого войдут специалисты НБМЗ и лаборатории МФТИ, отберут наиболее перспективные проекты среди участников ассоциации «Национальная база медицинских знаний». Главными критериями отбора станет потенциальная значимость для применения в рутинной клинической практике в системе ОМС, уровень готовности к запуску и наличие успешных пилотных проектов и/или рекомендации врачей по результатам апробации технологий.

По результатам конкурсного отбора финалисты получат гранты на использование ресурсов Mail.ru Cloud Solutions: три лучших команды получат гранты на сумму 1 млн руб.; следующим пяти проектам из Топ-8 выделят гранты на сумму 500 тыс. руб.; скидка 50% на использование ресурсов MCS предоставляется на усмотрение организаторов.

Команды разработчиков смогут использовать гранты для доступа к виртуальным вычислительным мощностям, платформе для DevOps, инструментам для хранения и анализа данных, сервисам для работы с большими данными, интернета вещей, разработки предиктивных моделей и искусственного интеллекта.

Для участия в программе претендентам необходимо направить заявку на почту pmo@nbmz.ru до 15 июня. Просмотр проектов и конкурсный отбор будут проведены с 15 до 30 июня.

«Пандемия продемонстрировала миру значимость цифровизации здравоохранения. Мы уверены, что ресурсы и сервисы нашей облачной платформы послужат отличными инструментами для реализации социально-важных технологических проектов для врачей», – сказал Илья Летунов, руководитель Mail.ru Cloud Solutions

«Конкурс-смотр проектов, который проводят совместно ассоциация НБМЗ и Mail.ru Cloud Solutions, – это важное событие, направленное на то, чтобы выявить новые интересные предложения по использованию ИИ в современной медицине. Оно особенно актуально сейчас, когда мы чуть ли не ежедневно слышим о том, что ИИ обеспечивает огромные успехи в борьбе с пандемией. Объективная экспертная оценка и отделение реальных возможностей от спекулятивных заявлений – ключевая задача конкурса. Участие Mail.ru Cloud Solutions предоставит перспективным проектам площадку для размещения их решений. Два наиболее успешных проекта, пилотируемых при поддержке нашей ассоциации, уже используют для этой цели именно Mail.ru Group. Мы надеемся, что по итогам смотра их станет гораздо больше», – сказал Борис Зингерман, генеральный директор ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний».